Yu-Gi-Oh, il nuovo box Speed Duel contiene i mazzi di Joey e Yugi: tutte le novità

Mentre il Box Speed Duel: Duellanti delle Ombre di Yu-Gi-Oh! si prepara ad arrivare nelle edicole e nei negozi specializzati a partire dal 30 marzo, Konami ha appena annunciato un nuovissimo cofanetto Speed Duel, Streets of Battle City, che abbandona la serie GX e l'Accademia del Duellante e torna alle origini dell'anime e del TCG.

Il Box Speed Duel: Streets of Battle City, infatti, vedrà i giocatori impersonare Yugi Muto e Joey Wheeler mentre si fanno strada nei quarti di finale del torneo di Battle City, organizzato da Seto Kaiba e da Ishizu Ishtar con lo scopo di riunire tutte e tre le carte delle Divinità Leggendarie. Yugi e Joey hanno lo scopo di vincere il torneo, ma non sono i soli a volerlo fare: le strade di Battle City, infatti, pullulano di nemici e duellanti agguerriti.

Uno su tutti? Mako Tsunami, esperto di mostri con attributo acqua già comparso nella primissima stagione dell'anime, che darà del filo da torcere a Joey e Yugi con le sue strategie basate su pesci e serpenti marini: non dimentichiamoci infatti che Mako desidera diventare il miglior pescatore al mondo in onore del padre defunto. Altro antagonista ripreso dalla prima stagione dell'anime è Weevil Underwood, maestro degli insetti, che a Battle City riporta il suo Deck con tanto di mostri come Grande Falena Perfetta e Insetto Regina.

Altro villan del set è Marik Ishtar, misterioso duellante e fratello minore di Ishizu, che ha inviato ben tre cacciatori di duellanti sulle tracce di Joey, Yugi e del Faraone. A questi si aggiunge Espa Roba, un combattente che finge di avere poteri psichici ma che in realtà si rivela presto essere un furfante. Due protagonisti (Joey e Yugi) e sei antagonisti (Mako, Weevil, Espa e i tre cacciatori di duellanti di Marik) sono dunque i personaggi principali del nuovo box Speed Duel, che non a caso conta otto deck precostruiti da Konami e basati sugli eventi più iconici dell'anime di Battle City.

Il set comprende in totale 228 carte, ovvero 200 comuni, 20 carte abilità e 8 Rare Segrete a caso su un pool da 24 carte totali. Di queste otto carte, due saranno sicuramente Slifer il Drago del Cielo e il Mago Nero, mentre le altre sei saranno completamente casuali: per completare il set Speed Duel, insomma, sarà necessario acquistare più copie dello stesso prodotto. L'uscita del box è prevista per il 24 agosto 2023 in tutto il mondo.



Attenzione però: le carte del TCG "standard" non possono essere usate nel formato Speed Duel, mentre le carte Speed Duel sono legali nel resto del TCG. Se siete interessati alla prossima espansione TCG in arrivo, invece, dovrete aspettare l'uscita del set Cyberstorm Access, prevista per il 4 maggio.