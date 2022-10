Yu-Gi-Oh!, brutte notizie per i collezionisti: l'OTS Pack 20 è stato posticipato

Mentre in Italia è uscito il nuovo Structure Deck di Yu-Gi-Oh! Leggenda delle Bestie Cristallo, arriva dal Giappone una notizia che potrebbe scontentare molte dei fan del TCG. A quanto pare, infatti, l'OTS Tournament Pack 20 è stato posticipato all'ultimo minuto, e ora ha una nuova data d'uscita.

Per chi non lo sapesse, la release globale dell'OTS Tournament Pack 20 era prevista per il 5 ottobre, ma ora è stata riprogrammata per il 19 ottobre in Europa e per il 26 ottobre in Nordamerica e nell'America Latina. Secondo Konami, l'uscita è stata ritardata di circa due settimane a causa di "problemi e ritardi nella produzione dell'espansione".

Sempre stando a quanto riportato da Konami, il set OTS Tournament Pack 20 è composto da 27 carte diverse, e sarà disponibile solo come trofeo ai tornei ufficiali del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! o come premio di partecipazione per gli eventi ufficiali dedicati al TCG.

Di queste 27 carte, 14 saranno Comuni, 10 saranno Super Rare e 3 Rare Ultimate. Tra queste ultime troviamo, per esempio, la carta mostro con effetto "Mietitore Fantasma & Fiori di Ciliegio Invernali" e la carta fusione "Specchiogiada il Drago Lamaghiaccio", entrambi non disponibili in altre espansioni nella versione Rara Ultimate. Un'ottima aggiunta a qualsiasi collezione, dunque.

Non è chiaro quali siano i problemi e i ritardi produttivi di cui parla Konami, anche se è possibile che essi riguardino l'approvvigionamento delle materie prime per la realizzazione delle carte e dei prodotti del TCG di Yu-Gi-Oh!: possibile che in futuro i ritardi per i booster del gioco di carte collezionabili giapponesi diventeranno più comuni?