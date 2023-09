Yu-Gi-Oh!, questa carta del Mago Nero è di platino e argento: costa tantissimo!

Dopo aver visto la replica perfetta della Barra del Millennio, un altro rarissimo prodotto da collezione è stato lanciato nelle scorse ore da Konami. Stiamo parlando di un'incredibile riproduzione in platino del Mago Nero, che replica fedelmente la carta mostro più famosa di Yu-Gi-Oh! in un formato d'eccezione.

La figurina, infatti, non è di carta: al contrario, si tratta di argento puro al 99,9% con una finitura di platino e una pregevole custodia di acrilico, che riporta la dicitura "Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Masterpiece Series: Platinum Dark Magician". Il pacchetto è dunque di gran lusso, perciò non stupisce che le copie realizzate da Konami saranno pochissime ed estremamente costose.

L'azienda giapponese ha infatti parlato di un lancio limitato a sole 1.000 unità tra i mercati di Europa, Medio Oriente, Africa e Oceania. Con ogni probabilità, altre 1.000 copie saranno lanciate nelle Americhe e altrettante arriveranno in Giappone e Corea del Sud. Il prezzo del prodotto, comunque, non sarà dei più abbordabili: per portarvi a casa la carta di platino e argento dovrete infatti spendere ben 1.300 Euro.

Per evitare l'azione degli onnipresenti scalper, ogni collezionista potrà ordinare solo un'unità del prodotto: come ulteriore forma di controllo, anche l'indirizzo scelto per la consegna dovrà essere unico e non ci sarà alcuna possibilità di ritorno o di rimborso da parte di Konami. Il prodotto, insomma, sembra essere pensato sono per i collezionisti più esigenti.

Vi ricordiamo che i preordini della carta sono già aperti dal 6 settembre e verranno processati secondo una politica del tipo "chi prima arriva, meglio alloggia". Ogni carta sarà numerata e serializzata, in modo da certificarne l'autenticità. Già nel 2021, Konami aveva lanciato una versione in platino e argento del Drago Bianco Occhi Blu, mentre pochi mesi fa era arrivata la valigetta da collezione di Seto Kaiba, sempre parte della Masterpiece Series di Yu-Gi-Oh!.