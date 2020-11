Yu-Gi-Oh!: la carta più rara del gioco potrebbe costare più dello yacht di Ronaldo

Nel panorama mondiale dei giochi di carte per eccellenza un posto di rilievo lo detiene il franchise di Yu-Gi-Oh!, uno dei titoli più celebri della storia di Weekly Shonen Jump nonché uno dei campioni di vendite della casa editrice Shueisha in termini di merchandising. Ma qual è la carta che vale di più in assoluto?

Ancora oggi sono estremamente numerosi gli appassionati che coltivano la propria passione delle mitiche carte di Yu-Gi-Oh!. Alcuni fan, infatti, col tempo hanno messo in campo alcuni deck decisamente più potenti di quello di Yugi, forse ormai oggi considerato obsoleto a causa dell'assenza di un vero e proprio piano tecnico e strategico, elemento cardine del gioco di carte collezionabili.

La carta che semina di gran lunga le altre si chiama Black Luster Soldier, consegnata in esclusiva al vincitore del Campionato in Giappone di Yu-Gi-Oh! del 1999. Essa non è stampata sull'iconico cartoncino tradizionale, bensì su una lastra di acciaio inossidabile. Si diche che il proprietario mise in vendita la carta per la cifra monstre di 8 milioni di euro, ben più dello yacht acquistato recentemente da Cristiano Ronaldo. Secondo alcuni rumor, essa sarebbe stata infine venduta ad un acquirente per poco meno di 2 milioni di euro, anche se la notizia non è mai stata ufficialmente confermata.

Ad ogni modo, in realtà vi è anche una seconda carta che siede allo stesso trono di Black Luster Soldier, ovvero Tyler The Great Warrior, realizzata appositamente da 4Kids Entertainment Inc. nel 2002 per un giovane appassionato di Yu-Gi-Oh! di 14 anni a cui era stato diagnosticato un tumore al fegato estremamente grave. Oggi il ragazzo è fortunatamente guarito e si ritrova tra le mani una delle carte più esclusive della storia dei giochi di carte collezionabili e dal valore pressoché inestimabile.