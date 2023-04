Yu Gi Oh!, la carta più rara è in vendita su Ebay: asta già a 160mila dollari

Il mondo del collezionismo vanta di pezzi talmente pregiati che con il loro valore sarebbe possibile addirittura acquistare una casa o ben di più. La saga di Yu Gi Oh!, a tal proposito, conta nel suo gioco di carte alcune unità dal valore di centinaia di migliaia di dollari.

Se vi siete chiesti qual è la carta più pregiata in assoluto di Yu Gi Oh!, sappiate che questa è Tournament Black Luster Soldier, un trofeo dato al vincitore del primo torneo. La seconda in classifica è invece Tyler The Great Warrior, un pezzo frutto della collaborazione tra l'autore Kazuki Takahashi e Make-A-Wish e il cui design, tra l'altro, ha preso ispirazione dalla figura di Trunks del Futuro.

Di questa carta ne esiste una sola ed è per questo che vanta di un valore senza precedenti. Il possessore Gressle ha deciso di venderla dopo anni che è rimasta in suo possesso e per questo ha avviato un'asta su Ebay, attualmente in corso, che conta oltre 161 offerte di cui l'ultima attorno ai 160mila dollari. L'asta è prevista alla conclusione il prossimo 29 aprile quindi possiamo aspettarci che la cifra possa ulteriormente lievitare nei prossimi giorni.

