Yu-Gi-Oh, una carta diventa reale: ecco un cosplay della Giovane Maga Nera giapponese

Nel corso di tanti anni, tra anime, manga, TCG, videogiochi e molto altro merchandising speciale, il mondo di Yu-Gi-Oh! si è esteso a dismisura proponendo nuove carte e quindi vari archetipi. Nulla però è paragonabile alla popolarità delle Divinità Egizie o delle restanti carte della serie originale pensata da Kazuki Takahashi negli anni '90.

E pescando nel deck del protagonista Yugi Muto si possono trovare tante carte che hanno reso famoso il gioco di Yu-Gi-Oh nel mondo intero. La Giovane Maga Nera è uno dei personaggi più iconici di questo deck: appare per la prima volta nel duello tra Yugi e Arkana, e sancì la vittoria del protagonista. La Giovane Maga Nera è una carta mostro dalle caratteristiche oscure che incarna il potere della magia nera, facendo quindi da versione femminile del più famoso Mago Nero. Nell'anime di Yu-Gi-Oh, la Giovane Maga Nera è considerata una carta non particolarmente potente ma di sicuro affidamento e versatile.

La Giovane Maga Nera è molto amata dai fan di Yu-Gi-Oh, che la portano a essere riprodotta dalle varie cosplayer in giro per il mondo. Uno dei cosplay più noti della Giovane Maga Nera creati di recente è quello di Makko0118tf, popolare cosplayer giapponese che ha portato nel tweet in basso un travestimento perfetto. Il mostro di Yugi ha preso davvero vita, con il suo particolare design con il cappello a punta azzurra, il vestito dello stesso colore e i tanti dettagli rosa, senza dimenticare ovviamente la bacchetta. Tutti dettagli che rendono questo lavoro davvero ottimo.

Per variare, ecco un cosplay della Giovane Maga Nera in versione natalizia.