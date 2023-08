Yu-Gi-Oh!, quali carte ci sono nel mazzo di Yugi? No, non c'è Exodia!

Il box Speed Duel: Strade della Città dei Duelli è arrivato nei negozi pochi giorni fa, portando con sé una nuova versione dei deck dei protagonisti della prima stagione dell'anime, come Yugi Muto e Joey Wheeler. A questo punto, però, qualcuno potrebbe domandarsi quali carte comprenda il mazzo di Yugi Muto: ecco la lista completa delle carte!

Per la redazione di questa lista, ci siamo basati sul vecchissimo Mazzo Introduttivo Yugi, lanciato nel lontano 2002 da Konami: il deck, insieme a quello dedicato a Seto Kaiba, è stato messo in vendita in Europa subito dopo il lancio della prima espansione di Yu-Gi-Oh!, La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu.

In totale, il Mazzo Introduttivo Yugi comprende 46 carte, tutte diverse l'una dall'altra e presenti in rarità che vanno dalla Comune alla Ultra Rara (quest'ultima riservata alle carte signature di Yugi, come il Mago Nero, il Teschio Evocato e Gaia il Cavaliere). Tutte le carte del deck hanno codice MIY, o SDY in inglese: se possedete un mostro, una magia o una trappola con questo codice, insomma, potrebbe valere un bel po'! Ecco la lista completa:

1x Elfo Mistico

1x Demone Selvaggio

1x Drago Alato #1

1x Teschio Evocato

1x Mago Nero

1x Gaia il Cavaliere

1x Anatema del Drago

1x Guardiano Celtico

1x Mega Squalo Bianco

1x Zanna d'Argento

1x Soldato di Pietra

1x Drago Zombie

1x Doma Angelo Silente

1x Ansatsu l'Assassino

1x Spettro Oscuro

1x Sferra-Artigli

1x Clown Mistico

1x Spada Distruttrice

1x Libro delle Arti Segrete

1x Buco Nero

1x Dian Keto il Curatore

1x Elfo Antico

1x Fantasma Magico

1x Spaccatura

1x Buco Trappola

1x Duplice Attacco

1x Annulla Carta Magia

1x Mostro Resuscitato

1x Rinforzi

1x Cambiare Idea

1x Il Mistico

1x Muro Illusorio

1x Barone Malaspada

1x Stregone dei Dannati

1x Ultimo Desiderio

1x Waboku

1x Scambio di Anime

1x Distruggi-Carte

1x Maestro di Trappola

1x Cattura-Draghi

1x Yami

1x Insetto Mangia-Uomini

1x Inverti Trappola

1x Rimuovi Trappola

1x Mura del Castello

1x Ultima Offerta

Oggi come oggi, molte di queste carte sono limitate o bannate nel gioco competitivo, dunque un mazzo "classico" come quello di Yugi, che peraltro si basa sui mostri senza effetto, non avrebbe molto successo nel gioco classificato. Negli anni, però, il deck ha ricevuto diverse revisioni, focalizzate soprattutto sulle sue carte principali e sul lungo percorso di crescita compiuto da Yugi nell'anime.