Yu-Gi-Oh: quali sono le carte migliori del deck di Yugi Muto? La top 5

Yu-Gi-Oh è da tempo uno dei giochi di carte più famosi al mondo. Konami, che al momento possiede il marchio del TCG, pubblica con costanza nuovi deck e archetipi da sfruttare. Torniamo però all'opera originale, quella che fece nascere il tutto: il manga scritto e disegnato da Kazuki Takahashi per Weekly Shonen Jump a cavallo tra gli anni 90 e 2000.

Al tempo, non c'erano tutte le carte che ci sono a disposizione oggi, con i protagonisti limitati e con carte che spuntavano a seconda della situazione. Yugi Muto ovviamente di carte ne ha sfoderate parecchie, cambiando spesso i suoi deck. Ma quali sono state le cinque carte migliori in possesso del protagonista di Yu-Gi-Oh?

La top 5 non vede la presenza di carte come le parti di Exodia, singolarmente molto deboli e la cui potenza può essere attivata soltanto tramite una combinazione particolare. In quinta posizione troviamo Teschio Evocato. Pur non essendo la carta più forte del deck di Yugi, Teschio Evocato è ottimo per la fase offensiva e soprattutto può contare sulla necessità di un solo tributo, a differenza dei due del Mago Nero. Inoltre può essere spesso fuso con altre carte tramite Polimerizzazione.

In quarta posizione c'è Mostro Resuscitato, una delle carte più famose di Yu-Gi-Oh e tra le più usate dal protagonista. Non a caso per lunghissimi tratti Konami ha inserito la carta tra quelle soggette a limitazioni nel TCG reale. Stesso discorso vale per altre carte di questo elenco, come Spada Rivelatrice, in terza posizione, che impedisce all'avversario di attaccare direttamente per tre turni, permettendo di guadagnare molto tempo.

Seconda posizione invece per Buco Nero, altra carta limitata e bandita, che ripulisce completamente il campo di battaglia e risulta quindi fondamentale per far ripartire il tutto da zero. In prima posizione invece una carta che può sfoggiare soltanto il protagonista di Yu-Gi-Oh. C'è infatti una delle divinità egizie a dominare la classifica, Slifer il Drago del Cielo, l'unica carta tra le tre sempre in suo possesso.

Ecco invece quali sono i migliori protagonisti di Yu-Gi-Oh, mentre i fan sognano un anime spin-off sul Duel Monsters.