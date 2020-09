Yu-Gi-Oh!: un celebre mostro ricreato in questo incredibile set LEGO

I mattoncini colorati dell'azienda danese nel corso del tempo hanno portato in vita numerose serie, sia cinematografiche che animate. Pensiamo ad esempio ai set LEGO dedicati agli eroi Marvel, oppure a quelli dedicati alla famiglia più conosciuta al mondo, I Simpson. Grazie a un'utente Twitter, un mostro di Yu-Gi-Oh! ha preso vita in formato LEGO.

Un fan dei mattoncini colorati e di Yu-Gi-Oh! ha sfruttato tutta la sua fantasia per mettere insieme un'originalissima interpretazione di una delle carte più folli di Duel Monsters. Non parliamo del classico "Drago Bianco Occhi Blu" di Seto Kaiba o del "Mago Nero" di Yugi, ma bensì di "Hamburger Affamato".

Per chi non dovesse conoscere questa carta, come potrete ben immaginare, "Hamburger Affamato" non è nient'altro che un panino con dei denti. In Duel Monsters, questa carta è descritta come un mostro a sei stelle, ovvero uno dei mostri più potenti. Dotato di ben 2000 punti attacco e 1850 punti difesa, "Hamburger Affamato" può essere evocato solamente utilizzando la carta magia "Rituale Ricetta dell'Hamburger". Il suo aspetto tetro e la sua forza complessiva, rende questa carta una delle più difficili e inquietanti da fronteggiare.

Yu-Gi-Oh! ha da poco vent'anni dalla prima pubblicazione e nonostante questo mostro non sia apparso ufficialmente nella serie animata, un grande appassionato di Duel Monsters ha utilizzato le costruzioni LEGO per ricrearlo nella vita reale. Non è la prima volta che un fan di Yu-Gi-Oh! prova a portare in vita delle carte. Guardate ad esempio lo scontro tra Drago Bianco e Drago Nero animato da un fan.