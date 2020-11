Yu-Gi-Oh!: ecco chi è il personaggio più popolare tra le serie

A seguito di una prima trasposizione animata del manga di Kazuki Takahashi, sono state numerose le serie di Yu-Gi-Oh! prodotte perlopiù per promuovere il gioco di carte. Ma quale sarà il protagonista più apprezzato? Konami ci risponde grazie ad un sondaggio.

Molti di noi avranno memoria di Yugi Muto, il primo storico protagonista dell'opera, ma col passare degli anni sono entrati in scena nuovi abilissimi duellanti, per cui ci si è iniziati a chiedere chi potrebbe essere, tra loro, il preferito dai fan. Ora finalmente abbiamo una risposta grazie a Konami e ad un sondaggio in cui chiedeva ai fan di presentare una classifica dei propri protagonisti preferiti.

I risultati delle votazioni confermano Yugi al primo posto, mentre agli ultimi posti troviamo personaggi più nuovi come Yusaku Fujiki. Ecco i risultati:

Yugi: 58,3%

Jaden: 12,5%

Yusei: 12,5%

Yuma: 7,6%

Yuya: 7,1%

Yusaku: 2,0%

Vediamo quindi al secondo posto Jaden che si distacca dalla prima posizione di ben più del 40% sottolineando la grande importanza che ha per i fan il primo protagonista della saga.

Molti appassionati sembrano però non essere d'accordo con questi risultati poiché al tempo in cui venne fatto il sondaggio l'ultima serie del brand, Yu-Gi-Oh! VRAINS, era appena cominciata e nel corso degli ultimi anni sembra che abbia acquisito una discreta popolarità. Per tal motivo si crede che, nel caso venga riproposta una nuova indagine su chi sia il miglior protagonista, Yusaku potrebbe ottenere un numero maggiore di voti.

E voi cosa ne pensate? Chi è il vostro protagonista preferito? Scrivetecelo nei commenti.

Vi ricordo inoltre che la prima stagione di Yu-Gi-Oh! è disponibile con doppiaggio italiano su Netflix e vi riporto un articolo riguardante un disegno pubblicato dall'autore di Yu-Gi-Oh!