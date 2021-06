Yu-Gi-Oh!: clamoroso stop per l'asta milionaria della carta Drago Bianco Occhi Blu in oro

Il mondo delle carte collezionabili, da Yu-Gi-Oh! a Pokémon, godono ancora di tanta fortuna come attestano i valori di alcune carte che possono facilmente raggiungere cifre a dir poco spropositate, soprattutto quando si tratta di tiratura limitata. Ad ogni modo, recentemente un'asta è andata fuori controllo per questo motivo.

Ci sono carte dal valore immenso, alcune delle quali persino più ricercate dello yacht di Cristiano Ronaldo. Ma a proposito di giochi di carte e giocatori di carte, sapevate che Griezmann è stato nominato ambasciatore di Yu-Gi-Oh!? In ogni caso, recentemente Zhang Yujie, ex gestore di alcuni fondi governativi in Cina, è stato costretto a mettere all'asta una carta parzialmente d'oro del Drago Bianco Occhi Blu, rilasciata in 500 copie per il 20° anniversario nel 2019, per accuse di appropriazione indebita di circa 10 milioni di euro.

Nonostante la carta valga all'incirca 35 mila euro, per qualche motivo le offerte sono aumentate vertiginosamente fino a 13 milioni di euro, numeri da capogiro che avrebbero già interamente coperto la condanna pecuniaria di Yujie. Tuttavia, una cifra così alta ha insospettito il tribunale che ha così interrotto l'asta per fare delle indagini. Ad ogni modo, questo è solo l'ennesimo caso di carte vendute a prezzi da capogiro.

E voi, invece, avete mai sentito parlare di quella variante quasi interamente in oro del Drago Bianco Occhi Blu? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.