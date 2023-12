Yu-Gi-Oh! è uno dei classici più sottovalutati dai fan?

Quando la maggior parte delle persone guarda al franchise di Yu-Gi-Oh, pensa al gioco di carte collezionabili, alla sua serie anime e ai tornei ai quali prendono parte migliaia di giocatori ogni anno. Tuttavia, Yu-Gi-Oh è nata come una serie di Weekly Shonen Jump, e sulla rivista presentava una trama molto diversa da quella vista nell'anime.

Innanzitutto, il manga di Yu-Gi-Oh è un'opera molto più dark e complessa di quanto non lo sia l'anime. Invece di concentrarsi su combattimenti e abilità fisiche fuori dal comune, la serie si sviluppa attorno a sfide intellettuali e giochi di strategia, presentandosi come un'anomalia rispetto agli altri titoli pubblicati sulla rivista.

Un altro aspetto che differenzia questa opera rispetto alle altre è la presenza di elementi horror nella narrazione. Yu-Gi-Oh! è stato uno dei primi shonen a utilizzare elementi di questo genere per portare avanti la narrazione, anticipando opere come Dr. Stone e The Promised Neverland. Anche quando la serie ha cominciato a concentrarsi esclusivamente sul gioco di carte, essa è riuscita a mantenere le sue radici horror attraverso cattivi sadici e sfide orribili.

Yu-Gi-Oh è stato un pioniere per gli standard di Jump, dimostrando che anche le serie non action possono avere successo, a patto che mantengano valori fondamentali per la rivista come amicizia, sforzo e vittoria. L'amicizia infatti è il tema più importante del manga, ed è il sentimento che guida Yugi nella sua crescita e che gli permette di ottenere un successo dietro l'altro.

E come non menzionare il Duel Monsters? Il gioco di carte presente nella storia è diventato un fenomeno mondiale, dimostrandosi fin da subito molto più complesso e stratificato rispetto ad altri giochi di carte tratti da serie anime. A testimonianza della longevità del Duel Monsters, ancora oggi in tutto il mondo migliaia di giocatori mettono insieme nuovi deck per sfidarsi l'un l'altro. Recentemente infatti è arrivato in edicola il nuovo cofanetto di Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX del mazzo eroe elementale di Jaden Yuki, il protagonista dell'anime Yu-Gi-Oh! GX.

Insomma, Yu-Gi-Oh è un'opera unica nel suo genere che ha sfidato le aspettative del pubblico e della critica. L'enorme successo ha contribuito alla nascita di tantissimi sequel e serie spin off, che hanno permesso di creare nuove carte per il Duel Monsters, un gioco che tutt'ora continua ad avere un impatto sulla cultura popolare di tutto il mondo.