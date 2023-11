Yu-Gi-Oh!, la Collezione Rarità cambia tutto: arrivano le nuove Rare Collector e Ultimate

A metà ottobre vi avevamo parlato della rivoluzione delle rarità di Yu-Gi-Oh! in arrivo nel gioco di carte collezionabili targato Konami. Oggi, finalmente, il cambiamento epocale è arrivato: l'azienda giapponese ha infatti lanciato la "Collezione Rarità del 25° anniversario" di Yu-Gi-Oh!, un prodotto destinato a far molto discutere i fan.

Ma, esattamente, cos'è la "Collezione Rarità del 25° anniversario" di Yu-Gi-Oh!? Semplice: si tratta di un mini-set celebrativo da 79 carte in totale, ripescate da quelle più amate e apprezzate dell'anime e delle uscite più recenti del gioco di carte collezionabili (un po' come già avvenuto per la Tin degli Eroi Duellanti di Yu-Gi-Oh!, insomma). Nulla di troppo strano, a prima vista.



La vera particolarità, infatti, è un'altra: tutte e 79 le carte della Collezione Rarità sono disponibili in sette rarità diverse. In altre parole, ogni carta sarà disponibile come Super Rara, Ultra Rara, Rara Segreta, Rara Segreta Platino, Rara Segreta del Quarto di Secolo, Rara Collector o Rara Ultimate. Le ultime quattro rarità sono (almeno relativamente) nuove nel cardgame di Konami.

Infatti, le Rare Segrete del Quarto di Secolo sono arrivate in Yu-Gi-Oh! proprio insieme al 25° anniversario del GCC, mentre le Rare Segrete Platino sono inedite, almeno in occidente, mentre in Giappone hanno fatto il loro debutto in un set celebrativo di una decina d'anni fa. Le Rare Collector e Rare Ultimate, i cui nomi potrebbero già essere noti ai collezionisti, sono state a loro volta completamente riviste, con un trattamento prismatico con elementi 3D in rilievo simile a quello già in uso nell'OCG giapponese.



La "Collezione Rarità del 25° anniversario" è disponibile dal 2 novembre in booster e booster box, questi ultimi contenenti 24 bustine di espansione ciascuno. I booster contengono invece cinque carte l'uno, tra le quali abbiamo due Super Rare, una Rara Segreta (con possibilità del 25% di sbustare una Rara Segreta del Quarto di Secolo) e due Ultra Rare (che hanno una possibilità su sei di essere una nuova Rara Collector e una nuova Rara Ultimate).