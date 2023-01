Yu-Gi-Oh! compie 25 anni: celebrazioni al via con la nostalgica Collezione Leggendaria

A febbraio, il TCG di Yu-Gi-Oh! compirà 25 anni. Come da tradizione per Konami, l'anniversario sarà celebrato volgendo sia uno sguardo al futuro, con il lancio del set Incredibili Difensori a gennaio, sia uno al passato: in quest'ultimo caso, la compagnia ha oggi annunciato la nuova Collezione Leggendaria di Yu-Gi-Oh!, in arrivo il 20 aprile.

Parliamo di "sguardo al passato" perché la Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario conterrà delle carte variant che rappresentano alcuni dei mostri più iconici della prima stagione dell'anime di Yu-Gi-Oh!. Tra queste troviamo anche le tre Divinità Egizie Slifer Drago del Cielo, Obelisk il Tormentatore e Drago alato di Ra, che insieme compongono anche le cover card del pacchetto da collezione.

Non solo: ogni Collezione Leggendaria conterrà un'anteprima della nuova rarità di Yu-Gi-Oh!, denominata "Rara Segreta del Quarto di Secolo" e pensata appositamente per il 25° anniversario del TCG. La carta Rara Segreta del Quarto di Secolo sarà scelta tra un set speciale di carte variant, che potrebbero presto diventare ricercatissime tra i collezionisti.

Il pacchetto della Collezione Leggendaria, poi, comprenderà un totale di sei bustine di espansioni vintage, tra cui Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, Predoni Metallici, Sovrano della Magia, Servitore del Faraone, Crisi Oscura e Invasione del Caos: si tratta dei primissimi set di espansione del TCG, che comprendono carte "storiche" come il Drago Bianco Occhi Blu, Jinzo, Exodia Necross, Abbandono e molti altri.

Infine, a completare il pacchetto saranno sei carte Ultra Rare amatissime dai fan, ovvero le già citate divinità egizie e le tre carte signature di Yugi Muto, Seto Kaiba e Joey Wheeler, ossia Mago Nero, Drago Bianco Occhi Blu e Drago Nero Occhi Rossi.