Yu-Gi-Oh!, il primo Core Set del 2023 è ora disponibile: ecco Ipernova Fotonica!

Come vi abbiamo già anticipato ai tempi dell'annuncio dell'espansione di Yu-Gi-Oh! Ipernova Fotonica, il nuovissimo set del gioco di carte collezionabili nato dalla penna del compianto mangaka Kazuki Takahashi è arrivato oggi in tutte le edicole e nei negozi specializzati. Ma quali sono i contenuti di Ipernova Fotonica?

Ipernova Fotonica è il primo core set del 2023 per Yu-Gi-Oh!, e arriva a poche settimane dall'uscita del set full-rare di Incredibili Difensori, lanciato solo a fine gennaio. A differenza di Incredibili Difensori, che conteneva "solo" 60 carte diverse, Ipernova Fotonica conta ben 100 carte in totale, divise tra 50 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete.

La carta di copertina e boss monster di Ipernova Fotonica è Numero C62: Neo Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici, una revisione della carta Numero 62: Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici, che ha fatto il suo debutto nel lontano 2014, su Origine Primordiale, per poi comparire anche nella Mega-Tin del 2015, in Battaglie della Leggenda - Vendetta della Luce del 2017 e infine nel 2021 in Duellanti Leggendari - Stagione 2.



La carta è un Mostro Drago XYZ con 4.000 punti di Attacco e 3.000 punti di Difesa, che può essere evocato sacrificando tre mostri Luce di livello 8 (contro i due necessari per evocare la versione "standard" di Numero 62, che ha gli stessi valori di Attacco e Difesa). L'effetto del boss monster di Ipernova Fotonica, inoltre, vi permette di effettuare fino a tre attacchi in una sola Battle Phase, a patto di possedere abbastanza materiali da scartare.

Accanto all'introduzione dell'archetipo Fotonico e del tema Evocatore Galattico, Ipernova Fotonica porta con sé i mostri Nucleo Chaos e nuovi mostri Tuner, che renderanno più semplici le vostre evocazioni Synchro, nonché ulteriore supporto per i temi Tiaracrimalamenti e Kashtira, che potrebbero rivelarsi i più potenti di tutto il 2023, dopo aver fatto il loro debutto in Forza Dimensionale, Potere degli Elementi ed Esplosione Alaoscura.