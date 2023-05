Yu-Gi-Oh!: un cosplay della Giovane Maga Nera intrisa di magia italiana

I mazzi di gioco di Yugi Muto sono tra i più famosi della serie di Yu-Gi-Oh. Essendo il protagonista, nel corso della storia scritta dal compianto Kazuki Takahashi ha sfoderato tante carte, tra mostri, trappole e magie. La Giovane Maga Nera è uno dei personaggi più iconici e amati di questi deck e spesso sfruttata con successo.

Il gioco di carte collezionabili che ha catturato l'immaginazione di milioni di giocatori in tutto il mondo ha ovviamente replicato tutte le carte viste nell'anime di Yu-Gi-Oh, e quindi non poteva mancare una delle più famose di Yugi. Ormai finita fuori dalle rotazioni principali da anni a causa dei nuovi archetipi che hanno soppiantato i precedenti, rimane comunque un personaggio a sé per il suo contributo all'anime.

La Giovane Maga Nera è rappresentata come una giovane donna con lunghi capelli biondi, vestita con un abito azzurro e un cappello a punta dello stesso colore. Con uno sguardo giocoso, non emana un'aura di magia e potenza come fa invece il collega Mago Nero, ma con la sua grazia sa comunque difendersi bene. La carta è considerata un mostro di attributo Buio e di livello 6, il che la rendeva una scelta versatile in diverse strategie di gioco che comprendevano l'utilizzo dei Maghi Neri e le loro varianti.

Il cosplay della Giovane Maga Nera di Yu-Gi-Oh in foto ha un'aura magica tutta italiana, grazie al lavoro svolto da Himee Lily che è riuscita a replicare perfettamente tutte le caratteristiche, dal vestito azzurro ed estroso alla bacchetta e il collare. Più prepotente è questo cosplay della duellante Mai Valentine, sempre da Yu-Gi-Oh.