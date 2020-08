Yu-Gi-Oh: un cosplay della Giovane Maga Nera la rende sexy e pronta a combattere

La prima serie di Yu-Gi-Oh! è certamente la più iconica e apprezzata dai fan del brand. Col tempo l'interesse per gli anime è scemato man mano che venivano prodotti sequel per rafforzare il gioco di carte reale prodotto da Konami, ma i mostri realizzati da Kazuki Takahashi a cavallo degli anni 2000 sono rimasti quelli con più fascino.

È per questo che ancora oggi i fan animano gli scontri tra Drago Nero Occhi Rossi e Drago Bianco Occhi Blu, o se a livello ufficiale vengono prodotte statuette della Giovane Maga Nera e altri generi di figure, anche dal prezzo piuttosto elevato e per collezionisti. Oppure ancora, se i fan di Yu-Gi-Oh! sono attivi nel mondo del cosplay.

Nel tempo vi abbiamo presentato diversi travestimenti, creati da giovani amatori o professionisti, e oggi ve ne portiamo uno nuovo incentrato sulla Giovane Maga Nera, una delle carte di Yugi Muto più apprezzate e iconiche dell'anime. A realizzarlo è Lufexya, con tre foto che potete vedere nel tweet in basso. In questo cosplay della Giovane Maga Nera la vediamo con un atteggiamento indubbiamente più sensuale rispetto al solito, grazie anche alle forme della modella che le ha prestato il fisico. Ma il cosplay non si concentra solo su quello dato che tra le varie pose si ha anche modo di apprezzare per bene il costume, dal vestito alla bacchetta e dettagli di vario genere. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Yu-Gi-Oh?