Yu-Gi-Oh: un cosplay della Giovane Maga Nera ma in rosso per le feste vi incanterà

Le carte di Yu-Gi-Oh! sono tante, con la maggior parte inventate da Konami, azienda che ormai detiene il marchio del gioco di carte da oltre un ventennio e che continua a produrre i deck, l'ultimo dei quali si chiama Incredibili Difensori. Ma le carte più iconiche sono indubbiamente quelle create originariamente dal compianto Kazuki Takahashi.

Il protagonista più amato è Yugi Muto e lo stesso vale per le carte più amate della serie, che appartengono al suo deck. Dal piccolo e peloso Kuriboh al più potente Mago Nero, passando per le creature iconiche come Teschio Evocato, Gaia il Cavaliere, Anatema del Drago e tante altre, sono tante le sfide vinte in Yu-Gi-Oh! grazie a un complicato intreccio degli effetti di queste creature. Molte volte è giunta in soccorso anche la Giovane Maga Nera, una versione ridotta e al femminile del potente Mago Nero.

Anche lei, come la versione principale, è diventata una delle carte preferite e più famose del deck di Yugi. La ragazza solitamente è bionda con un vestito azzurro dai bordi lilla e con una bacchetta magica con la punta a ricciolo dorata. Di questi colori non c'è nulla nella realizzazione di Kate Sarkassian, cosplayer molto nota su Instagram che ha rivisto la tonalità per adattarla alle feste natalizie. E così passa al pubblico questo cosplay della Giovane Maga Nera pronta per le feste, con un abito rosso, bianco e dorato. Il rosso è naturalmente il colore principale, e spicca l'albero di Natale al centro della cintura.

Vi piace di più questa versione creata da Sarkassian oppure l'originale di Yu-Gi-Oh?