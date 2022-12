Yu-Gi-Oh!: questo cosplay della Giovane Maga Nera diventa virale su TikTok, ecco il video

Purtroppo lo sfortunato incidente di Kazuki Takahashi ha privato il mondo di un ottimo mangaka, che è famoso soprattutto per Yu-Gi-Oh!, quel manga inizialmente incentrato su giochi di vario genere ma che poi ha virato nettamente su un gioco di carte in particolare, diventato velocemente il fulcro di tutta la serie.

Il Duel Monsters, come è stato chiamato più volte dal doppiaggio occidentale ma che originariamente nel manga è conosciuto col nome di Magic & Wizards, è diventato un fenomeno così popolare grazie alle gesta di Yugi Muto e compagni che Konami ne ha acquistato i diritti per renderlo un vero e proprio gioco di carte, conosciuto col nome Yu-Gi-Oh!, lo stesso della serie. Sempre grazie agli sforzi dei protagonisti dell'anime, che sfoderavano deck sempre rinnovati e con creature uniche, si è creato un TCG di portata mondiale, inizialmente basato su poche meccaniche ed effetti speciali.

Anche se col tempo il tutto si è complicato molto, con l'integrazione di tantissime sinergie da usare in un turno, c'è una grossa fetta di pubblico che pensa agli albori con nostalgia, ricordando quei mostri semplici ma carismatici che venivano usate nelle prime stagioni dell'anime o nei primi deck strutturali. Tra le carte più famose di Yugi Muto c'è la Giovane Maga Nera, una fanciulla che ricorda in parte il più potente Mago Nero ma che per ora è più debole. Ciononostante, il suo utilizzo e il suo fascino l'hanno portata a essere molto apprezzata. Ecco così che sbarca su Tik Tok questo video cosplay della Giovane Maga Nera diventato virale.

E per calarvi per bene nei panni del protagonista, ecco un Puzzle del Millennio prodotto da Bandai.