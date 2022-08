Yu-Gi-Oh: un cosplay di Mai Valentine per ricordare la duellante delle arpie

Prima il manga, poi l'anime, poi il gioco di carte che ha conquistato tutto il mondo: Yu-Gi-Oh è un fenomeno di livello globale che purtroppo recentemente ha perso il suo genitore. Con la morte di Kazuki Takahashi, tutto il mondo si è unito in raccolta per ricordare con affetto tutte le storie e le amicizie che questo gioco ha saputo creare.

Nel manga, il concetto di duel monsters è stato inserito tardi, ma è diventato un elemento portante di tutta l'opera. Questo ha permesso al protagonista di Yu-Gi-Oh, Yugi Muto, di farsi amici, trovare rivali e nemici da affrontare, oltre al migliorare se stesso. Tutte le sfide che sono nate grazie al gioco di carte hanno permesso la creazione di legami, così come è successo nel mondo reale a tanti giocatori.

Per questo, anche dopo tanti anni dalla conclusione della prima serie di Yu-Gi-Oh, c'è chi ripensa a questi personaggi con nostalgia, omaggiandoli in vari modi tra fan art e cosplay. Missay Lizzay ha deciso di basarsi proprio su uno di questi personaggi, creando un cosplay di Mai Valentine, la famosa giocatrice che mette spesso in campo le arpie, sfruttando il loro potere e coordinandole con altre carte che creano un'importante sinergia.

Sapevate che una scena dell'anime con Mai Valentine è diversa rispetto al manga?