Yu-Gi-Oh: un cosplay di Mai Valentine vi sfida a duello

Yu-Gi-Oh! è uno dei giochi di carte collezionabili più famosi sul mercato mondiale. Konami acquistò il marchio tanti anni fa, più di una ventina, ma il tutto è dovuto alla popolarità ottenuta da un certo manga. Kazuki Takahashi propose questa storia di giochi e ombre su Weekly Shonen Jump nel 1996, introducendo soltanto dopo il TCG.

La storia segue le vicende di Yugi Muto, un ragazzino che si imbatte per caso nel Puzzle del Millennio, che si rivela essere un oggetto mistico nel quale alberga un'altra anima. Grazie a quest'anima, Yugi verrà catapultato in tanti giochi, tra i quali il famoso Duel Monsters, al quale partecipano tanti giocatori, detti duellanti. E tra questi, c'è l'iconica Mai Valentine, una delle poche duellanti donne della serie.

Mai è stata introdotta nelle prime stagioni dell'anime e nel manga originale, guadagnandosi un posto speciale nel cuore dei fan grazie alla sua personalità audace e al suo talento come duellante, in particolar modo per il suo rapporto particolare con Joey Wheeler, affrontandolo più volte o dandogli una mano. Mai è conosciuta per il suo stile di combattimento basato su un mazzo di carte con l'archetipo "Arpia", che si basa su mostri dal design della donna uccello.

Ciò che distingue Mai Valentine è la sua presenza affascinante e sicura di sé. E lo è ancora di più ora che vi sfida a duello in questo cosplay di Mai Valentine da Yu-Gi-Oh realizzato dalla cosplayer Danielle de Nicola. Capelli biondi rigidi come tipici dello stile di Takahashi, la duellante ha con sé anche il duel disk e il suo mazzo al completo. La affrontereste giocando questo cosplay della Giovane Maga Nera?