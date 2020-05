Yu-Gi-Oh: il creatore pubblica uno splendido sketch dedicato alla Giovane Maga Nera

Il franchise di Yu-Gi-Oh è famoso in ogni angolo del mondo, con milioni di fan che seguono assiduamente ogni prodotto legato al brand, sia per quanto riguarda il gioco di carte collezionabili che per ciò che concerne manga e anime, con nuove serie che continua a uscire tutt'oggi per tenere impegnato un pubblico affamato di novità.

Ebbene, giusto recentemente, il creatore di Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi, ha deciso di condividere sul suo account Instagram uno sketch dedicato proprio alla sua creatura. L'uomo, in realtà, è assai conosciuto dalla community per le sue numerose interazioni con i fan, occasioni che sono però andate aumentando proprio in quest'ultimo periodo, dove la pandemia ha costretto innumerevoli persone a dover rimanere chiuse in casa.

Ecco quindi che per distrarre il pubblico dalla pesante situazione attuale, Takahashi ha deciso di disegnare uno dei personaggi più amati di Yu-Gi-Oh. Stiamo parlando della splendida Giovane Maga Nera, la quale è stata ritratta - come potete visionare scorrendo a fondo news - intenta a cavalcare la sua scopa con grande gioia, a giudicare dal sorriso che viene messo in bella mostra. L'uomo, inoltre, ha approfittato dello sketch per affermare:

"Mi sento come se stessi disegnando solo uomini, ma in alcuni casi faccio anche altro."

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nel corso di questi ultimi giorni è stato confermato che la pubblicazione degli episodi di Yu-Gi-Oh SEVENS è stata momentaneamente sospesa a causa del Coronavirus. Inoltre, restando a tema Yu-Gi-Oh e Coronavirus, un fan è riuscito a guadagnarsi gli elogi di molti dopo aver realizzato una simpatica mascherina a tema.