Yu-Gi-Oh!: il devastante Drago Bianco Occhi Blu si scatena in una statua da collezione

La serie di Yu-Gi-Oh! nel corso degli anni ha ottenuto una quantità impressionante di merchandise dedicato, e non potevano naturalmente mancare figure e statue da collezione ritraenti alcuni dei mostri più iconici, che hanno segnato i primi indimenticabili scontri visti nell'anime, tra Yugi Moto e Seto Kaiba.

Per questo lo studio First 4 Figures ha deciso di dedicare all'incredibile Drago Bianco Occhi Blu una statua capace di trasmettere la sua maestosità e la sua potenza. Come potete vedere nell'immagine riportata in fondo alla pagina, lo studio in questione ha realizzato una figure molto dettagliata, alta circa 40 centimetri, in cui il Drago appare pronto a sferrare uno dei suoi attacchi.

La descrizione ufficiale del prodotto recita: "First 4 Figure è orgogliosa di presentare l'ultima statua da collezione fatta in PVC, il Drago Bianco Occhi Blu! Si tratta della prima statua ad essere pubblicata della nuova lineup in PVC di Yu-Gi-Oh!". Esiste anche una Definitive Edition del prodotto in questione, disponibile come la versione normale nella stagione estiva, il cui costo è attualmente di 419 dollari americani, e si tratta di una versione in cui è presenta una base più dettagliata, con la riproduzione della tavoletta di pietra in cui si trovava il mostro nell'antichità.

First 4 Figure ha spiegato il processo creativo della figure con le seguenti parole: "Il concept della statua viene da una scena dell'anime, quella della battaglia tra il Faraone Atem e il Sacerdote Seto, posseduto dal suo malvagio padre, Sacerdote Akhenaden. Il posseduto evoca il Drago Bianco Occhi Blu dalla tavoletta di pietra in cui è contenuto, per attaccare il Faraone, e per quanto il Mago Nero del faraone venga distrutto, Atem rimane illeso, mentre lo spirito del possessore originale del Drago, Kisara, riesce a rimuovere Akehnaden dal corpo di Seto, e passa il potere del Drago in mano a Seto. Le incisioni sui lati della base si rifanno all'Antico Egitto, epoca in cui ha luogo la battaglia."

La statua presenta anche dei LED, legati sia agli attacchi del mostro, sia alla base, realizzata in resina. Ricordiamo che i fan hanno celebrato il Natale con decorazioni speciali, e vi lasciamo agli spettacolari artwork dei primi videogiochi della serie.