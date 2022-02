Yu-Gi-Oh!: un Duel Disk in versione LEGO, ecco la curiosa creazione di un fan

Forte del continuo successo del gioco di carte collezionabili, famoso in tutto il mondo, e del recente lancio del videogioco free to play Yu-Gi-Oh Master Duel, che ha già raggiunto i 4 milioni di download, il franchise di Yu-Gi-Oh è tornato a brillare, scatenando nuove idee all'interno della community, come una particolare versione del Duel Disk.

Si tratta del fedele, elaborato, e molto dettagliato modello che potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia. Nel corso degli anni, e spesso a causa dell'effetto nostalgia della prima serie animata con protagonista Yugi, sono state pubblicate versioni limitate e stravaganti dedicate proprio al dispositivo necessario per duellare, e stavolta un appassionato ha impiegato ore a capire come riprodurne uno utilizzando i mattoncini LEGO.

Il risultato ottenuto dall'utente Swamp Leaper è incredibile, con un'aggiunta interessante rispetto al design originale. Per ogni "zona" rappresentata della plancia di gioco è anche disponibile uno slot aggiuntivo dove tenere altre carte se non deck completi. Una trovata che potrebbe risparmiare spazio ai duellanti appassionati, e che permette allo stesso tempo di sfruttare slot extra sia per i combattimenti che per la conservazione della propria collezione. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate di questa singolare riproduzione del Duel Disk nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo agli anelli a forma di Duel Disk, e ad un video fanmade impressionante sul risveglio di Exodia.