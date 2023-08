Yu-Gi-Oh! Duel Links, arriva un nuovo sistema di gioco: annunciato il formato Rush Duel

Mentre il cardgame di Yu-Gi-Oh! punta all'effetto-nostalgia con il ritorno di carte amate come gli Eroi Elementali e l'Arcidemone Drago Rosso, il resto dell'ecosistema nato dal TCG Konami guarda risolutamente al futuro. In particolare, a breve verrà lanciato un modo completamente nuovo di duellare, Rush Duel, sull'app di Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Andiamo però con ordine: il 28 settembre arriverà un aggiornamento di Yu-Gi-Oh! Duel Links, che includerà la nuova modalità "Rush Duel", la quale presenterà un modo completamente nuovo di giocare al cardgame, diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora sia nel gioco fisico che in quello digitale e completamente votato al dinamismo.

La modalità Rush Duel è stata annunciata durante i Campionati Mondiali di Yu-Gi-Oh! del 2023 e arriverà in-game su Duel Links in tutto il mondo a fine settembre. Questo formato è basato sul sistema di duelli della penultima serie animata di Yu-Gi-Oh!, SEVENS, reso poi ancora più famoso con Yu-Gi-Oh! Go Rush!!, l'ultimo ciclo narrativo dell'anime, ancora in corso sul mercato giapponese.

Rush Duel offrirà un gioco più snello e semplice rispetto alle regole "tradizionali" di Yu-Gi-Oh!, perfetto sia per i neofiti del gioco di carte che per i veterani che desiderano rispolverare le proprie conoscenze senza una full immersion nelle regole e nelle banlist approvate negli ultimi anni. Si tratta insomma dello stesso obiettivo dei cofanetti Speed Duel di Yu-Gi-Oh!, trasposto tuttavia nell'app digitale Duel Links.

In particolare, in Rush Duel sarà possibile pescare più carte ad ogni turno, così da rivedere la propria mano (e la propria strategia con essa!) ad ogni pescata. Inoltre, saranno rimossi i limiti di evocazione, permettendo di mettere in campo mostri sempre più potenti uno dietro l'altro, rendendo il gioco più rapido e frenetico.

Akitsu Terashima, produttore di Duel Links, ha spiegato che "ci auguriamo che le novità siano apprezzate da tutti i duellanti del mondo. Vi invitiamo ad attendere con ansia il prossimo grande aggiornamento di Yu-Gi-Oh! Duel Links. Quest'ultimo, inoltre, introdurrà il mondo di Yu-Gi-Oh! SEVENS anche nel gioco tradizionale".