Yu-Gi-Oh!, duellanti del Bel Paese a raccolta: Il campionato mondiale fa tappa in Italia!

Il Campionato Mondiale del 2023 di Yu-Gi-Oh! si è concluso lo scorso agosto con un finale al cardiopalma in quel di Tokyo, ma ora la stagione competitiva di Yu-Gi-Oh! riparte dall'Italia: a Bologna, infatti, si terrà il primo evento italiano della Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) degli ultimi quattro anni!

Come spiega un comunicato stampa di Konami, lo YCS Bologna si terrà tra l'8 e il 10 dicembre presso l'area espositiva di Bologna Fiere. Si tratta dunque del ritorno degli eventi competitivi di Yu-Gi-Oh! in Italia: l'ultimo torneo YCS ufficiale, infatti, si è tenuto nel Bel Paese nel lontano 2019, prima dello stop forzato a causa del Covid-19.

Il comunicato spiega che Konami attende centinaia di partecipanti italiani (e non solo!) a Bologna Fiere: l'evento, d'altro canto, mette in palio premi speciali e la possibilità di ottenere World Qualifying Points necessari alla qualificazione al prossimo World Championship di Yu-Gi-Oh!. L'evento, insomma, è un'occasione unica per i giocatori italiani del cardgame nato dalla penna di Kazuki Takahashi.

La tre giorni partirà venerdì 8 dicembre, con l'apertura delle porte di Bologna Fiere e con i primi eventi pubblici. Gli eventi entreranno però nel vivo nella giornata successiva, quella di sabato 9 dicembre, quando partirà il torneo Main Event, gestito con dei round a sistema svizzero. Infine, domenica 10 dicembre si terrà il Top Cut, che vedrà la presenza dei migliori duellanti, i quali si sfideranno in un torneo a eliminazione diretta che determinerà il Campione YCS Bologna 2023.

Il Campione YCS riceverà un trofeo YCS e una carta premio Ultra Rara, guadagnandosi anche un posto garantito al prossimo European World Championship Qualifier, dovrà potrà aggiudicarsi uno spot nella World Championship Series del 2023. Parallelamente, invece, si terranno diversi Eventi Pubblici basati su formati come il Tag Duel, il Team Duel 3 vs. 3 e Yu-Gi-Oh! Master Duel.