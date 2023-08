Yu-Gi-Oh! Duellanti Leggendari: Vulcano Brucianima, il ritorno dei mostri Vulcanico!

La nuova espansione di Yu-Gi-Oh!, Duellanti Leggendari: Vulcano Brucianima, è stata rilasciata da Konami il 10 agosto e può essere acquistata presso tutti i rivenditori specializzati o online. Come ci spiega il nome del set, Vulcano Brucianima si prospetta essere un’espansione davvero “calda”, con due ritorni d’eccezioni per il cardgame Konami.

Il ritorno delle carte Rare Ghost

Il primo ritorno che vale la pena segnalare è quello delle carte Rare Ghost di Yu-Gi-Oh!. La prima carta del set, il mostro Link-2 Salamagna Lupo Luce Solare (codice LD10-IT000) è infatti disponibile unicamente in versione Rara Ghost. Per chi non lo sapesse, le carte Rare Ghost hanno un trattamento foil molto particolare, che di fatto priva l’artwork di qualsiasi colore, con lo scopo di far sembrare il mostro un fantasma, mostrandone solo le linee di contorno su uno sfondo semi-trasparente.



Posizionate sotto la luce diretta, le carte Rare Ghost, inoltre, si illuminano di tutti i colori dell’arcobaleno: proprio per via di questo colpo d’occhio davvero intrigante, le Rare Ghost sono amatissime dai fan, specie da quelli di lunga data (anche perché la rarità è stata introdotta in Evoluzione Tattica, il mitico set delle Bestie Cristallo del 2007).

Al di là di Salamagna Lupo Luce Solare, comunque, Vulcano Brucianima conta 62 carte in totale, di cui 34 Comuni, 10 Rare, 8 Super Rare, 9 Ultra Rare e - ovviamente - una Rara Ghost. L’espansione viene venduta in pacchetti da cinque carte ciascuna, come da tradizione per i set Duellanti Leggndari: all’interno di ogni booster è possibile trovare una carta Rara o superiore. In più, è possibile acquistare dei booster box da 36 pacchetti ciascuno. Una cardlist così ridotta, insieme ad un numero così elevato di rarità diverse, significa che in ogni pack opening, specie qualora doveste acquistare un box intero, troverete diverse doppie per ogni carta Comune. Al contempo, non è affatto detto (anzi: è impossibile) che riusciate ad accaparrarvi tutte le Super e Ultra Rare con un solo box, né tantomeno vi è la certezza che nel vostro cofanetto troverete la tanto agognata Rara Ghost, di cui non conosciamo il pull rate. Infine, vi confermiamo che il set è composto da 21 carte del tutto nuove e 41 reprint.

Dal 2007 con furore: i nuovi mostri Vulcanico

Il rovescio della medaglia (in positivo, in realtà) è che Vulcano Brucianima è un set estremamente coerente in termini di cardlist e di contenuto. In particolare, il nuovo set Duellanti della Leggenda comprende carte provenienti dai deck di due personaggi ben noti dell’anime di Yu-Gi-Oh!. Il primo, che troneggia anche sulla cover di ogni bustina e box dell’espansione, è Theodore Hamilton, anche noto come Soulburner, proveniente dalla serie Yu-Gi-Oh! VRAINS. Il secondo, invece, è il duellante di Yu-Gi-Oh! GX Axel Brodie. Ovviamente, visto che il grosso dell’espansione si focalizza sui mostri Salamagna, utilizzati proprio da Hamilton, possiamo concludere che Soulburner sia di fatto il “protagonista” del set.



Tuttavia, in Vulcano Brucianima c’è anche ampio spazio per l’archetipo Vulcanico di Axel Brodie, tra i più amati dai duellanti cresciuti a pane e Yu-Gi-Oh! GX. Vulcano Brucianima, in effetti, è generoso di nuovi supporti per il tema Vulcanico, introducendo nel TCG occidentale carte come Imperatore Vulcanico, Truppa Vulcanica, Percussione Anulare Vulcanica, Acceleratore Fiammata Vulcanico, Emissione Vulcanica e Inferno Vulcanico. Non mancano poi i reprint, tra i quali troviamo Regina Vulcanica, Destino Fuoco Vulcanico (già cover card del set “Forza del Distruttore”, del 2007), Razzo Vulcanico, Spartitore Vulcanico e Guscio Vulcanico: alcune di queste carte non vengono ristampate da tempo, il che rende ancora più importante il nuovo set della serie Duellanti Leggendari.



Le speranze dei fan per il set si coagulano proprio attorno al tema Vulcanico. In particolare, in molti sperano che Vulcano Brucianima renda nuovamente giocabili le carte Vulcanico con le sue ristampe e le nuove introduzioni del caso. In effetti, il numero di nuovi supporti non manca, e anzi è tale da dare un profondo scossone al deck. Ciò però non significa che la strategia di base dell’archetipo sia al passo con i tempi. Al contrario, i mostri Vulcanico potrebbero rivelarsi ancora troppo lenti per trovare gioco nel competitivo, deludendo le aspettative dei giocatori. Certo, con i Campionati Mondiali di Yu-Gi-Oh! appena conclusi e una lunga pausa estiva prima del ritorno dei tornei competitivi, è ancora preso per dire se Vulcano Brucianima abbia centrato o mancato il bersaglio.

Salamagna e Pugile Indomito: verso la vetta del competitivo?

Accanto a Vulcanico, come ampiamente prevedibile, è l’archetipo Salamagna ad essere il protagonista di Duellanti Leggendari: Vulcano Brucianima. In totale, le carte Salamagna incluse nel set sono poco più di venti, contando anche la Rara Ghost Lupo Luce Solare. Di queste, 7 sono delle novità assolute, mentre le altre 11 sono delle ristampe. Tra le novità abbiamo anche il Mostro Synchro Salamagna Espansione Grifone e il Link Salamagna Furiosa Fenice. In questo caso, comunque, le carte mai viste prime sono molte meno di quelle dedicate al tema Vulcanico: ciò non significa però che si tratti di aggiunte poco incisive, anche perché il tema di Soulburner viene già utilizzato nel competitivo. Resta dunque da capire se le carte appena implementate nel meta saranno sufficientemente incisive da migliorare le performance complessive dell’archetipo.



Infine, il set porta con sé anche una ventina carte dell’archetipo Pugile Indomito, in gran parte reprint. Le principali sono i mostri XYZ da Extra Deck Numero C79: Pugile Indomito Generale Kaiser, Pugile Indomito Re Dempsey e Numero 79: Pugile Indomito Nova Kaiser. Sfortunatamente, queste tre carte sono rispettivamente una Super Rara, una Ultra Rara e una Rara: non si tratta dunque di carte facilissime da reperire nei pacchetti, che dunque presto potrebbero anche salire di prezzo sul mercato secondario. Difficile dunque che l’archetipo riceva una spinta consistente dal nuovo set, a meno che tra le novità Comuni e Rare non emerga qualche must-have per il tema.