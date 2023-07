Yu-Gi-Oh!, esce oggi Nexus dei Duellanti: tutto sui nuovi, invincibili mostri Illusione

Ve l'avevamo anticipato mesi fa, ma ora è ufficiale: i mostri Illusione di Yu-Gi-Oh! sono arrivati anche in occidente. Ad introdurli è stata la nuova espansione del cardgame, Nexus dei Duellanti, uscita in Italia oggi, giovedì 27 luglio 2023. Ma cosa rende invincibili (letteralmente!) i mostri Illusione?

Trattandosi di vere e proprie illusioni, i mostri Illusione non possono essere sconfitti in battaglia dai mostri avversari. Parimenti, però, essi non possono distruggere le creature nemiche durante la Battle Phase: queste due condizioni relative al loro utilizzo vengono chiarite già nel loro effetto, come potete vedere dando un'occhiata ai nuovi mostri Illusione annunciati da Konami per Age of Overlord, la prossima espansione principale di Yu-Gi-Oh!.



A questo punto, però, potrebbero sorgervi due interrogativi: come fare per eliminare un mostro Illusione quando ce lo si trova di fronte? E soprattutto, come possono tornarvi utili delle creature incapaci di distruggere i mostri nemici con i loro attacchi? Il segreto, ovviamente, sta negli effetti: i mostri Illusione sono dotati di potenti effetti, capaci di creare sinergie tra loro ma che, anche presi singolarmente, possono creare seri grattacapi all'avversario. Per esempio, il Mago dell'Incubo vi permette di prendere il controllo dei mostri nemici e di distruggere qualsiasi altra carta in campo con il suo effetto.

Per distruggere i mostri Illusione, invece, non potrete usare le strategie convenzionali del combattimento. Al contrario, dovrete utilizzare anche in questo caso gli effetti di mostri, magie e trappole nel vostro deck, oppure aspettare che sia l'avversario a sacrificarli per altre evocazioni, come fusioni, Synchro, tributi e via dicendo. Ovviamente, ciò significa che i mostri Illusione potrebbero avere delle importantissime ripercussioni sul deckbuilding dei duellanti, specie se dovessero rivelarsi competitivi nel metagame del TCG.



Il set, inoltre, introdurrà le carte Rare Segrete del Quarto di Secolo anche nelle espansioni core del gioco di carte collezionabili targato Konami. Le Rare Segrete del Quarto di Secolo sono la nuova rarità di Yu-Gi-Oh!, sono già state incluse nelle Collezione Leggendaria del 25° anniversario e nei reprint dei primi set del cardgame e sono state pensate per celebrare il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! con un trattamento foil completamente diverso da tutti quelli in circolazione al momento.

Per concludere, vi ricordiamo che Nexus del Duellante comprende 100 carte, di cui 49 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare, 10 Rare Segrete e una carta speciale che potrà essere trovata solo come Rara Segreta del Quarto di Secolo. 24 carte, spalmate su tutte le rarità, saranno disponibili variant con trattamento foil Rara Segreta del Quarto di secolo.