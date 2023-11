Yu-Gi-Oh!, Età del Sovrano rivoluziona il gioco? Le nuove carte sono potentissime!

Il 22 ottobre, il nuovo set principale di Yu-Gi-Oh!, Età del Sovrano, è arrivato in tutte le edicole. L’espansione è l’ultima uscita “mainline” di Yu-Gi-Oh! per il 2023 e ha il compito di tirare le somme degli scorsi dodici mesi del cardgame di Konami, tra nuove tipologie di mostro, nuovi archetipi e persino nuove rarità. Come se la cava?

Un set quasi perfetto per i collezionisti

Fin dalle prime carte di Età del Sovrano era chiaro che la nuova espansione di Yu-Gi-Oh! avrebbe mantenuto il paradigma delle uscite precedenti, con una cardlist molto simile a quella di set come Nexus dei Duellanti: d’altro canto, l’espansione fa parte della dodicesima serie di booster di Yu-Gi-Oh!, di cui rappresenta la seconda entry, proprio dopo Nexus dei Duellanti. In totale, come ormai da copione, il set viene venduto in occidente in bustine da 9 carte l’una e in box da 24 bustine ciascuno. Seguendo la falsariga degli altri prodotti mainline di Konami, inoltre, Età del Sovrano comprende 101 carte, una delle quali (Maghi del Legame e dell’Unità, AGOV-IT000) disponibile solo in versione Rara Segreta del Quarto di Secolo.



Per il resto, la lista carte è piuttosto standard: abbiamo infatti 50 Comuni, 26 Rare, 14 Super Rare e 10 Ultra Rare. Un bilanciamento di rarità pienamente in linea con quello degli ultimi set e che, sulla carta, non dovrebbe rendere Età del Sovrano troppo costosa da collezionare, unendo gli sbustamenti al reperimento delle ultime carte mancanti sul mercato secondario. Al momento, tuttavia, i prezzi di alcune carte di Età del Sovrano sono stelle, specie in due casi: stiamo parlando di “S:P Piccolo Cavaliere”, che in versione Rara Segreta tocca i 90 Euro e che in versione del Quarto di Secolo sfiora i 450 Euro; e “RICERCATA: Cercatrice delle Spoglie del Peccato”, che in versione Rara Segreta arriva a 55 Euro, mentre in variant del Quarto di Secolo sale a 115 Euro circa. Il motivo di queste cifre è semplice: in entrambi casi si tratta di carte ricercatissime nel gioco competitivo. Possiamo tuttavia aspettarci che il prezzo di queste carte inizi a scendere nei prossimi mesi, forse già con l’uscita del set Valorosi Distruttori, prevista per il 16 novembre.



Infine, il set comprende ben 80 carte del tutto nuove nel TCG di Yu-Gi-Oh! e introdotte sia in Giappone che in occidente con Età del Sovrano, 8 import dall’OCG giapponese (cioè carte già presentate in passato nella versione del cardgame destinata al Sol Levante ma mai arrivate in occidente) e 12 carte in world premiere, che cioè non sono presenti nelle bustine asiatiche del prodotto. La cover card, per concludere, è Drago Arcray Occhi Diversi, un Mostro Fusione/Pendulum con 4.000 punti di Attacco e 4.000 punti di Difesa, con un doppio effetto che promette di generare interessanti sinergie e catene di evocazione dall’Extra Deck, sfruttando anche gli effetti degli altri Pendulum più popolari in gioco.

Una rivoluzione per il gioco competitivo?

In realtà, però, le carte più potenti di Età del Sovrano sono altre. E qui casca l’asino: il set è colmo di carte veramente interessanti, ma quelle più intriganti in assoluto sono state legate alle rarità più elevate e, di conseguenza, anche ai costi maggiori. Un esempio su tutti è quello del già citato “S:P Piccolo Cavaliere”, che senza dubbio è il mostro più potente dell’intera espansione ma che ha un prezzo a due zeri sul mercato secondario. Ciò rende la carta incredibilmente esclusiva, oltre che potente: essa, infatti, può essere giocata a costo zero direttamente nel turno nemico sfruttando l’effetto di “I:P Masquerana”, per poi sfruttare il proprio stesso effetto per mandare un mostro avversario al cimitero.



Anche la magia rapida “RICERCATA: Cercatrice delle Spoglie del Peccato” - che non a caso è la seconda carta più costosa del set - vedrà sicuramente gioco in competitivo. Come “S:P Piccolo Cavaliere”, infatti, anche la magia è estremamente versatile e può essere usata nei mazzi che usano i mostri Diabellstar, in particolare “Diabellstar la Strega Nera”, e la magia “Spoglie del Peccato Originale - Occhi di Serpente”. Addirittura, la magia rapida introdotta in Età del Sovrano crea una combo infinita con queste due carte, che dunque potrebbe renderla oggetto di un ban o di una limitazione già con la prossima banlist.

Infine, anche la carta magia “Sarcofago del Re” dovrebbe dire la sua in competitivo. Si tratta infatti di una delle carte su cui si basa il redivivo archetipo Horus: essa fornisce protezione a tutti i mostri Horus di cui siete in possesso, rendendoli immuni agli effetti di distruzione che non li bersagliano direttamente. Ma non solo: il Sarcofago del Re permette anche di mandare al cimitero fino a quattro carte per turno e di distruggere ad ogni Damage Step un mostro dell’avversario. Insomma, la carta è una campionessa di versatilità, permettendo una protezione fuori dal comune per i mostri di chi la gioca e un vitale strumento per riempire il cimitero.