Yu-Gi-Oh!: un fan anima lo scontro tra Drago Bianco e Drago Nero

Le origini di Yu-Gi-Oh! sono spesso riconducibili alle impressionanti battaglie viste, nella prima serie, tra Yugi Muto ed il suo rivale Seto Kaiba, rese indimenticabili dalle iconiche creature Mago Nero ed il Drago Bianco Occhi Blu.

Nonostante le numerose serie che si sono susseguite nel corso degli anni, che hanno ampliato il franchise nato dal manga di Kazuki Takahashi nel 1996, e hanno coinvolto molti più giocatori nel celebre gioco di carte collezionabili che attualmente conta quasi 22mila carte uniche.

Una delle creature più interessanti e potenti che si trova nel gioco Duel Monsters, è il Drago Bianco Occhi Blu, mandato in campo praticamente sempre dall'egocentrico Seto Kaiba, che ha come obiettivo quello di ottenere ogni carta di tipo drago, e naturalmente di inserirle nel suo mazzo. Nonostante nel primo episodio della serie il protagonista Yugi riesce ad impartire una sonora sconfitta a Kaiba e ai suoi draghi, grazie alla potentissima divinità egizia Exodia, Seto rimane tuttora uno dei personaggi più apprezzati dai fan, così come la carta migliore del suo deck.

Per omaggiare queste carte l'artista Waterlime ha condiviso su Reddit la sequenza animata che potete trovare in calce alla notizia. Nel breve video vediamo il Drago Bianco Occhi Blu affrontare il Drago Nero Occhi Rossi, appartenete a Joey, altro personaggio principale della prima serie.

Per chi fosse interessato al franchise vi lasciamo ad un'analisi riguardo le origini del leggendario gioco di carte di Yu-Gi-Oh!, e che sono disponibili delle sleeves imperdibili per i collezionisti.

Cosa ne pensate di questo simpatico omaggio? Ricordate queste splendide carte? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.