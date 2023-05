Yu-Gi-Oh: fan crea una carta speciale per l'invito al ballo di fine anno

Yu-Gi-Oh non brilla sicuramente per momenti romantici o per carte legate in qualche modo a sentimenti ed emozioni, però in diverse occasioni gli appassionati hanno sfruttato la possibilità di creare carte custom col fine di fare proposte. L’ultimo caso del genere riguarda una coppia di liceali e la partecipazione al ballo di fine anno.

Come potete infatti vedere dal post di GucciBrain pubblicato su Reddit qualche giorno fa, l’utente ha chiesto alla sua ragazza di accompagnarlo al ballo di fine anno, conosciuto anche come prom, portandole una gigantesca carta in perfetto stile Yu-Gi-Oh. Chiamata “Will Yu-Gi-Oh to Prom with Me?”, la carta presenta 12 cuori dove invece ci sarebbero le stelle ad indicare il livello del mostro, una foto della coppia, e una simpatica descrizione: “Accettando questa carta, e venendo al ballo di fine anno con me, mi renderai l’uomo più felice e fortunato del mondo”.

Una trovata carina, che ha sicuramente colpito la ragazza, come si nota anche dalla foto riportata nello stesso post. Il ragazzo aveva realizzato anche una seconda carta, di tipo trappola chiamata “Kisses”, donata sempre per l’occasione alla compagna con la quale è riuscito ad andare al prom tenuto il 15 aprile 2023. Fateci sapere cosa ne pensate del coinvolgimento dell’universo di Yu-Gi-Oh in questa storia romantica nei commenti.

