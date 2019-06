Yu-Gi-Oh!: i fan festeggiano sul web il compleanno di Yugi Muto

Yu-Gi-Oh! è stata indubbiamente una delle opere più influenti nella cultura pop giapponese, di fatto rivelatasi capace di dar forma a schiere d'appassionati sparsi per tutto il mondo che ancora oggi omaggiano il franchise attraverso cosplay e fan art.

Ebbene, nel corso del 4 giugno è stato festeggiato quello che è a tutti gli effetti il compleanno di Yugi Muto, protagonista dell'opera, con i fan che si sono sbizzarriti in giro per il web mostrando al mondo la loro passione per l'opera. Sono molti i social che si sono infatti ritrovati invasi da un infinito numero di fan art a tema, alcune delle quali possono essere visionate cliccando sulla fonte della nostra notizia.

Yu-Gi-Oh! è stato originariamente creato da Kazuki Takahashi per la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, con una pubblicazione andata avanti dal settembre 1996 al marzo 2004. In totale, l'opera si compone di sei serie anime e quattro manga. Il successo riscosso dal franchise ha poi successivamente portato alla produzione di un'enorme serie di prodotti per il merchandising, che vanno dal gioco di carte collezionabili ai videogiochi e ai giocattoli. Detto questo, la serie anime che la maggior parte dei fan ricorda con maggior piacere è Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Duel Monsters è stato il primo arco della storia a concentrarsi sul gioco di carte "Duel Monsters" ed è stata la prima stagione ad aver visto anche una pubblicazione in lingua inglese grazie a 4Kids Entertainment.

La serie è incentrata su vari personaggi che giocano un particolare gioco di carte chiamato Duel Monsters (Magic & Wizards nel manga), in cui ogni giocatore acquista e assembla un deck con tipi di carte quali mostro, magia e trappola per sconfiggersi a vicenda e vincere così estenuanti duelli.