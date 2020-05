Yu-Gi-Oh!: un fan si inventa una mascherina a tema per combattere il virus

In questo difficile periodo di convivenza con il virus, le mascherine protettive rappresentano una risorsa indispensabile. Un fan di Yu-Gi-Oh ha trovato il modo di conciliare questa necessità con la sua passione per il gioco di carte.

Su Twitter, infatti, l'utente BULLEYESDRAGON ha catturato l'attenzione dei suoi follower pubblicando una foto di una ingegnosa mascherina a tema Yu-Gi-Oh. Il fan ha dichiarato di aver lavorato duramente per rendere l'indumento reversibile:

"Un lato della maschera rivela una carta di Yu-Gi-Oh, mentre l'altro ne mostra il retro. Sarà in grado di salvare il mondo".

Come potete vedere, la maschera protettiva contiene anche una piccola tasca, che può essere utilizzata per riporre dei filtri in grado di garantire un'ulteriore copertura. Una soluzione sagace, escogitata nella consapevolezza che queste mascherine di stoffa non assicurano la stessa difesa di quelle riservate al personale medico.

Dato che l'emergenza pandemica ci terrà impegnati ancora per molto, prossimamente ci aspettiamo di vedere altre creazioni di questo tipo, magari incentrate su brand cinematografici, seriali, videoludici, o perché no ancora dell'animazione e del fumetto giapponese.

Un fan di Yu-Gi-Oh! ha realizzato un incredibile Dual Disk ispirato al Guanto dell'Infinito di Thanos. Non è una novità che nella board di reddit si rispolverino gli aneddoti più improbabili; i fan di Yu-Gi-Oh hanno ricordato quella volta che un giocatore si presentò a un torneo con un Deck di oltre 2000 carte.