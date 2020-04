Yu-Gi-Oh!: un fan mostra come apparirebbe Yugi con i capelli sciolti

Yu-Gi-Oh! è stata per intere decadi una delle opere più apprezzate nel panorama dei manga shonen, e parte del suo successo è senz'altro dovuto all'iconico design dei personaggi. L'autore Kazuki Takahashi ha creato un mondo vivo e riconoscibile, e quando si pensa al protagonista della serie è difficile dimenticarne l'apparenza.

Yugi Muto, così come la sua trasformazione Yami Yugi, è soprattutto conosciuto sul web per via della sua particolare capigliatura. I capelli di colore biondo, nero e magenta sulle punte, con ciuffi ai lati e una resistenza fuori dal comune, sono diventato il marchio di fabbrica del personaggio e molti si sono chiesti come apparirebbe il protagonista in una situazione più "normale".

La risposta arriva da Reddit, ed in particolare dalla matita dell'artista giapponese Rabarbaro (大黄), che come potete vedere in calce ha immaginato il personaggio con i capelli completamente sciolti. Il design ricorda molto quello dei protagonisti di altre serie di Yu-Gi-Oh!, come Zexal o il più recente Yu-Gi-Oh Arc V.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste al disegno? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'opera invece, vi consigliamo di spendere due minuti del vostro tempo per dare un'occhiata al magnifico cosplay di Seto Kaiba pubblicato sulle nostre pagine pochi giorni fa.