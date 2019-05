Yu-Gi-Oh!: dei fan si mostrano in cosplay composti da montagne di carte

Benché Yu-Gi-Oh! non sia più popolare come un tempo, una buona parte della fan base dell'anime è ancora molto attiva, tra fan art di Thanos e dei Pokémon. Questa volta però i fan si sono superati, realizzando alcuni cosplay davvero peculiari.

Gli appassionati del manga/ anime si sono raccolti nella fiera Anime Central, una convention tenutasi negli Stati Uniti dalla durata di tre giorni durante il mese di maggio. Per questa occasione i fan di Yu-Gi-Oh si sono riuniti e per esternare la loro passione hanno dato a vita a dei cosplay davvero interessanti. I costumi sono stati resi pubblici dall'account Twitter di Shonen Jump NordAmerica, che ha diffuso le immagini dei cosplay realizzati interamente con le carte da gioco, dando vita a delle vere e proprie armature.

Come potete notare nelle foto, i due fan sono ricoperti dalla testa ai piedi di carte da gioco. Quello a sinistra indossa un elmo e impugna un'ascia, entrambi composti da carte collezionabili. Il suo compagno invece, sceglie un copricapo più semplice, coadiuvato però da una piastra toracica fatta di carte incantesimo piuttosto che carte trappola. Non è noto quante carte siano state utilizzate per creare questi cosplay, e non si ha nemmeno idea di quanto possa costare un simile look - ma sarebbe una spesa ragionevole se si facesse a meno delle carte Duel Monster più rare.



Che ne pensate di questi cosplay? Diteci la vostra!