Yu-Gi-Oh: fan realizza un incredibile Duel Disk ispirato al Guanto dell'Infinito di Thanos

Per vincere una partita di Yu-Gi-Oh! è innanzitutto necessario un buon deck, ma mentiremmo se non dicessimo che fortuna e psicologia non giocano una parte importante nello svolgersi del match. Provare insicurezza nell'avversario può rivelarsi una tattica vincente, e quale modo migliore di farlo se non presentandosi con il Guanto dell'Infinito?

Un fan della serie è diventato virale poco tempo fa dopo aver pubblicato sul subreddit di Yu-Gi-Oh la sua meravigliosa creazione, ovvero un Duel Disk montato direttamente su una replica del Guanto di Thanos, con tanto di ornamenti ispirati alle Gemme dell'Infinito. L'utente ha realizzato l'accessorio dopo 9 mesi di duro lavoro, e gli altri appassionati hanno premiato lo scatto con circa 5000 upvote. In calce potete dare un'occhiata all'immagine.

Nell'Universo Marvel le Gemme permettono all'utilizzato di manipolare un certo aspetto dell'esistenza, e quale parallelismo migliore con il mondo di Yu-Gi-Oh! se non comparando le Pietre ai pezzi di Exodia il Proibito, la creatura più potente del gioco.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste all'accessorio realizzato da Ulex_Stovall? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan della serie poi, vi ricordiamo che da circa un mese potete recuperare il film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimentions su Amazon Prime Video, e che il nuovo anime di Yu-Gi-Oh! ha finalmente fatto il suo debutto.