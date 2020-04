Yu-Gi-Oh!: un fan realizza un incredibile modellino con i LEGO

Quello di Yu-Gi-Oh! è uno tra i brand legati al mondo Trading Card Game più noti in assoluto, complici certamente le serie manga e anime, ovviamente senza dimenticare gli affascinanti artwork delle carte. I fan del franchise non si limitano solo a giocare e collezionare ma si spingono oltre, arrivando persino a costruire con i LEGO un Duel Monster.

Insomma, resta immutato il fascino di Yu-Gi-Oh! anche a 20 anni dal primo episodio.

Un utente Reddit ha condiviso con la community di fan di Yu-Gi-Oh! la sua ultima creazione: un Masked Hero Dark Law - da noi noto come Legge Oscura Eroe Mascherato - interamente realizzato con il ricorso a pezzi LEGO.

Come potete osservare in calce, di fianco alla creatura viene mostrata la carta a cui l'utente si è ispirato, dimostrando come il design sia estremamente somigliante all'originale.

Ad oggi non esiste una collaborazione tra i brand LEGO e Yu-Gi-Oh!, dunque non è possibile acquistare alcun set di pezzi che permetta di realizzare semplicemente un Duel Monster. L'unica soluzione resta quella di avere molta pazienza e passione, come dimostrato dall'utente mortalityrate1111.

Voi cosa ne pensate di questa creazione? E sapevate invece che un giocatore di Yu-Gi-Oh! partecipò ad un torneo con 2000 carte?