Yu-Gi-Oh!: un fan ricrea una carta trappola su Animal Crossing

L'ultima esclusiva di Nintendo, Animal Crossing New Horizons sembra aver condizionato molto le vite degli appassionati di anime e manga, visti i numerosi crossover creati di recente, come la stanza di Gohan e il finale di Evangelion , e stavolta tocca alla serie di Yu-Gi-Oh! , creata da Kazuki Takahashi.

Il successo di Yu-Gi-Oh! rimane indiscutibile, essendosi affermato soprattutto nei primi anni del 2000, con l'esplosione del gioco di carte collezionabili, il franchise ha coinvolto un'intera generazione nell'incredibile universo popolato da creature magiche, misteriose, pericolose, legate appunto alle carte mostro. Durante gli intensi duelli visti nell'anime e nel manga, i personaggi potevano utilizzare anche le carte trappola, una delle quali è stata ricreata da un fan nel videogioco Animal Crossing New Horizons">Animal Crossing New Horizons.

Non solo il giocatore ha posto una trappola nella sabbia, per far cadere i passanti, ma ha anche modellato il suo personaggio come uno degli antagonisti principali della prima serie di Yu-Gi-Oh!, ovvero Seto Kaiba. Colui che inizialmente era il campione del gioco di carte Duel Monsters, darà del filo da torcere al protagonista Yugi Mūto, rendendoci spettatori di momenti memorabili, soprattutto grazie al suo Drago Bianco Occhi Blu.

È stato l'utente @FuckYugi, di cui sicuramente il nome fa capire la scelta del design del suo avatar, a condividere su Twitter il simpatico video che trovate in calce alla notizia.