Yu-Gi-Oh!: i fan scovano un easter egg di Naruto nella serie animata

Nonostante sia ormai concluso da tempo, l'anime di Yu-Gi-Oh! continua a regalare dettagli interessanti, come un grazioso easter egg dedicato ad un trio di personaggi del famoso manga Naruto, opera di Masashi Kishimoto. Durante un episodio infatti, sembra che tre spettatori di uno dei duelli abbiano un aspetto molto familiare ai fan della serie.

La serie originale dell'anime di Yu-Gi-Oh! è ormai arrivata al suo epilogo, ma restano comunque moltissimi i fan che continuano a fruire di un'opera che, nel bene e nel male, ha contribuita a ridefinire una fetta dell'industria. Tra questi appassionati alcuni vanno alla ricerca di piccoli dettagli che possano essere sfuggiti in passato, come riferimenti ad altre opere o ad altri autori. Grazie a questa operazione possiamo venire a conoscenza di easter egg come quello scoperto di recente nei confronti di Naruto, capolavoro di Masashi Kishimoto.

Un appassionato utente di Reddit ha infatti fatto notare che durante l'episodio 187 della serie originale, durante il duello tra Joey e il nonno di Yugi, un inquadratura degli spettatori del torneo mostra tre personaggi che saranno sicuramente familiari ai fan di Naruto: Shikamaru Nara, Choji Akimichi, e Ino Yamanaka. I tre ninja sono chiaramente riconoscibili grazie ai loro tratti distintivi: la coda bionda dei capelli di Ino, Choji che mangia le classiche patatine fritte e Shikamaru con la sua caratteristica capigliatura raccolta.

L'episodio 187 in questione è andato in onda sugli schermi giapponesi nel 2004, e cioè all'apogeo della fama di Naruto, confermando che si tratta di un modo di omaggiare una serie famosa da parte di un'altra di pari rilievo. Yu-Gi-Oh! non è nuovo a tali riferimenti, sia in cameo come quello appena descritto, sia tramite il design di alcune carte facenti parti del gioco su cui si incentrano le vicende.

Voi cosa ne pensate? Si tratta veramente del trio che compone l'Ino-Shika-Cho? Fatecelo sapere!

Yu-Gi-Oh! è una serie anime del 2000, ispirata al manga Yu-Gi-Oh! di Kazuki Takahashi. La serie consiste di 224 episodi, di cui l'ultimo è stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 29 settembre 2004. In Italia la serie è andata in onda in prima visione dal 1º settembre 2003 al 2 aprile 2006 su Italia 1.