Yu-Gi-Oh!: i fan della serie celebrano il Natale con decorazioni speciali

Il franchise di Yu-Gi-Oh!, nato nel 1996 dalla mente di Kazuki Takahashi, ha riscosso un successo incredibile con la prima trasposizione animata, e il diffondersi del gioco di carte, pubblicato da Konami, lo rende ad oggi uno dei brand più conosciuti in questo ambito, e anche per questo i fan hanno voluto renderlo parte delle decorazioni natalizie.

Per quanto la maggior parte dei fan sia profondamente legata alle avventure del giovane Yugi Moto, protagonista della prima e storica serie, molti continuano a manifestare la loro passione collezionando gadget, figure dei duellanti e dei loro mostri preferiti, o magari anche carte preziose che hanno un significato specifico all'interno della serie.

Molti di voi avranno pensato sicuramente alle famose Drago Bianco Occhi Blu usato da Seto Kaiba, o il Mago Nero di Yugi, ma l'utente Radtkeeee su Reddit ha preferito utilizzare il suo Santa Claws, chiamato Babbo Artigli in italiano, per decorare l'albero di Natale in una maniera piuttosto originale, ricevendo anche una risposta da parte di Happenstancery, che ha deciso invece di utilizzare molte più carte, inserite in degli appositi toploader, come ornamento. In calce potete trovare entrambi i post in questione.

