Yu-Gi-Oh: una fanart mostra i protagonisti con i capelli normali

Se c’è una caratteristica che ha reso famoso Yu-Gi-Oh sono sicuramente i capelli assurdi dei protagonisti. Gli anime sono famosi in tutto il mondo per i capelli colorati dei personaggi, ma Yu-Gii-Oh è andato oltre, proponendo delle capigliature che sfidano la gravità.

Il disegno è stato fatto dall’utente Twitter leario4, che si è autoproclamato “il guru di Yu-Gi-Oh”. Il fan ha regalato questo cambio di look a Yugi e al suo alter ego Yami, e poco dopo aver pubblicato l’immagine su Twitter il post è diventato virale, lasciando i fan a bocca aperta.

Nell’immagine, Yugi e Yami sono uno accanto all’altro, la frangia bionda incornicia i loro visi, e i capelli colorati di Yugi sembrano un caschetto un po’ edgy, e questo look non ci dispiace affatto. Alcuni fan infatti hanno paragonato queste acconciature ad un look che sfoggerebbe un e-boy, e adesso l’immagine di Yugi e-boy è impressa nelle nostre menti. Per quanto riguarda Yami, l’antico Faraone sembra sfoggiare con disinvoltura i suoi capelli ricci. Infatti sembra proprio un modello uscito da una rivista, e gli accessori dorati gli donano molto!

Insomma, questo make-over è stato inaspettato ma molto apprezzato dai fan di tutto il mondo! E voi che ne pensate di questa versione di Yugi e di Yami?

Chissà se il deck utilizzato da Yugi può essere competitivo nel gioco reale. Intanto è stato trovato un easter egg di Yu-Gi-Oh in Hades, il titolo di Supergiant Games!