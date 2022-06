Yu-Gi-Oh: il Faraone Atem nella prestigiosa statua di Third Space Studio

Yu-Gi-Oh! è indubbiamente uno dei franchise più conosciuti al mondo, soprattutto per la popolarità raggiunta dal gioco di carte collezionabili. Molti appassionati però si sono avvicinati all’opera di Kazuki Takahashi tramite il manga o l’anime, dove si dava maggiore importanza all'avventura e alla scoperta di misteri derivanti dall’Antico Egitto.

La storia di Yugi raccontata nella prima, storica, serie anime è diventata infatti soggetto di merchandise, dedicato al protagonista e ai suoi compagni, ma anche a figure leggendarie come il potente Faraone Atem, la cui anima fu sigillata nel Millennium Puzzle. Ed è proprio a lui, personaggio che si reincarnerà in Yami Yugi, che gli artisti di Third Space Studio hanno dedicato la spettacolare statua che potete vedere nell’immagine in calce.

Alta circa 53 centimetri, la statua appare incredibilmente dettagliata, non solo per l’attenzione posta nel ricreare il design di Atem, ma anche nella realizzazione delle tre divinità egizie: Slifer il Drago del Cielo Obelisk il Tormentatore, e il Drago Alato di Ra. Thirs Space Studio ha confermato che verranno prodotte solo 99 di queste statue, e saranno disponibili a partire da marzo 2023, per un prezzo di circa 585 dollari, più o meno 545 euro al cambio attuale.

Infine vi lasciamo ad un'altra spettacolare figure di Yugi e il Mago Nero, e ai migliori antagonisti di Yu-Gi-Oh secondo i fan.