Yu-Gi-Oh!: ecco la nuova figure di Seto Kaiba tratta dall'ultimo film

Il merchandise legato a Yu-Gi-Oh! ha sempre avuto una certa popolarità. Al di là del famosissimo gioco di carte, sono stati prodotti peluche, figure e gadget vari, ultimi dei quali gli anelli duel disk di Yu-Gi-Oh!. Molto del merchandise è legato alla prima serie anime, quella che è rimasta nel cuore dei fan.

I personaggi di Yugi Muto, Joey Wheeler e Seto Kaiba sono tra i più apprezzati del franchise, contornati da alcuni antagonisti storici come Maximillian Pegasus o Marik Ishtar. Nel 2016 è stato pubblicato un film sequel della prima serie anime intitolato "Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions". Il lungometraggio presenta una storia inedita con Yugi e Kaiba come protagonisti.

Il film ha avuto un ottimo successo al botteghino, e per celebrarlo lo studio MegaHouse aprirà i preordini di una nuova figure di Seto Kaiba. La statua, che possiamo vedere nel tweet di @Ruru_Berryz, mostra Seto con il suo duel disk e una carta in mano, mentre intorno a lui volteggiano i suoi Draghi Bianchi Occhi Blu. I preordini per la figure apriranno il 4 febbraio.

Seto Kaiba è un personaggio molto solitario nella serie, cosa che lo ha fatto apprezzare a un gran numero di fan. Secondo una teoria, Seto Kaiba sarebbe il pacifista di Yu-Gi-Oh!, anche se a prima occhiata non sembrerebbe affatto così.