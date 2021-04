Yu-Gi-Oh!: ecco i folli Jeans a tema dotati di schermi LCD e carte

Nato inizialmente come manga Yu-Gi-Oh! divenne ben presto uno dei giochi di carte collezionabili più apprezzati. Attualmente però sembra che il brand riesca a farsi notare anche nel mondo della moda. Scopriamo insieme come.

Nell'opera originale del 1996 il protagonista, Yugi Muto, affrontava diversi avversari in svariati giochi con l'aiuto dello spirito di un antico faraone. Tra i suddetti però ben presto si affermò Magic & Wizards, conosciuto come Duel Monsters nella versione animata, ovvero il caratteristico gioco di carte che rese famosa la serie trasformandola in un vero e proprio brand.

Oggi proprio questi prodotti sono diventati i protagonisti di un'incredibile capo d'abbigliamento ideato da un fan. In calce a questa news possiamo osservare il post dell'utente Instagram Voidreincarnation che sfoggia la propria creazione mostrandoci svariate foto e video di un paio di Jeans dotati di apposite tasche nelle quali inserire le carte del franchise in modo da ricoprire interamente le gambe di chi li indossa coi propri mostri preferiti. Nella parte più alta degli stessi inoltre vi sono alcuni schermi LCD nei quali è possibile osservare, mentre ruotano su loro stesse, alcune delle carte più caratteristiche dell'opera, come il Drago Bianco Occhi Blu e la Ragazza Maga Nera, quest'ultima protagonista anche di un favoloso cosplay di Yu-Gi-Oh!

Cosa ne pensate di questa curiosa creazione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

Infine per chi fosse interessato ecco una riproduzione del Puzzle del Millennio di Yu-Gi-Oh!