Yu-Gi-Oh!, le frecciatine di Seto Kaiba sono virali: l'ironia del web

In ogni battle shonen che si rispetti il protagonista ha il proprio rivale, il nemico di una vita che lo sprona a fare sempre meglio. In My Hero Academia abbiamo Deku e Bakugo, in Black Clover Asta e Yuno, in Boruto: Naruto Next Generations Boruto e Kawaki. In Yu-Gi-Oh!, invece, l'eterno rivale di Yugi è Seto Kaiba!

Sebbene Seto Kaiba non abbia avuto un ruolo di primo piano dopo la conclusione della prima stagione animata, il fandom non lo ha comunque dimenticato, e anzi, lo considera l'antagonista più iconico del franchise. La rivalità con Yugi, infatti, è quella che ha segnato indelebilmente l'opera, facendo appassionare milioni di utenti sia all'anime che al gioco di carte Duel Monsters.

Come da tradizione, Yugi e Kaiba non potrebbero essere più diversi. Mentre l'uno è un ragazzo qualsiasi, l'altro è proprietario di una società multimilionaria. Mentre uno è calmo e amichevole, l'altro è spocchioso e antipatico. Ma è proprio per questo suo atteggiamento che Kaiba è così tanto amato dal pubblico.

Nella prima serie animata, Seto era ossessionato dallo sconfiggere il faraone Yugi. Con il suo iconico Drago Bianco Occhi Blu, ha cercato in tutti i modi di ostacolare la sua avventura, sfidandolo più e più volte in dei duelli che hanno creato un mito.

Su Twitter, alcuni utenti hanno consacrato Kaiba come uno dei più grandi "trash talker" dell'universo anime. Come potete notare voi stessi dai tweet in calce all'articolo, le sue frecciatine sono infatti dei veri schiaffi morali per gli avversari.

E voi cosa ne pensate di questo storico protagonista? Credete meriti più spazio nelle nuove serie? Nel frattempo, vi lasciamo a una magnifica statua del Mago Nero di Yu-Gi-Oh!.