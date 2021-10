Yu-Gi-Oh!: Funko Pop festeggia il 25esimo anniversario con una nuova collezione

In occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario del franchise, la nota azienda di giocattoli Funko sta per lanciare una nuova ondata di Pop! a tema Yu-Gi-Oh!. Tra i protagonisti di questa nuova line-up non potevano che mancare quelli della prima, amatissima serie anime.

Questa nuova collezione di Pop! festeggerà il compleanno di Yu-Gi-Oh! con un po' di ritardo. La serie ha festeggiato i suoi 25 anni nel corso del mese di settembre 2021, mentre la collezione verrà messa in commercio per marzo 2022.

Come potete vedere dal tweet in calce all'articolo, ovviamente la line-up è dedicata ai protagonisti della prima serie, quella che ha fatto innamorare la community e il cui successo non è mai più stato eguagliato.

La nuova ondata Funko Pop! x Yu-Gi-Oh! è dedicata a protagonisti leggendari come la bella Mai Valentine, Yami Bakura e l'irriverente Drago Toon Occhi Blu. Il pezzo più pregiato di questa collezione 25th Anniversary è però quello che vede il faraone egizio Yami Yugi seduto sul suo trono.

Oltre a queste statuette, ve ne sono tre esclusive della linea Super Sized Pop, ossia più grandi delle versioni originali. Esse sono dedicate al Drago Occhi Blu Finale, al Drago Alato di Ra e al Drago Polvere di Stelle.

E voi, acquisterete qualcuno dei suddetti Funko Pop! da collezione? Vi lasciamo infine al set LEGO Mago Nero Vs. Drago Bianco Occhi Blu.