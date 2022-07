Yu-Gi-Oh: George Morikawa di Hajime no Ippo ricorda Kazuki Takahashi con una frase

Yu-Gi-Oh è un brand conosciuto a livello mondiale. Il gioco di carte è ovunque e continua a evolversi, ma se è arrivato a questo punto è tutto dovuto a Kazuki Takahashi, il primo ad avere la brillante intuizione di creare un manga sui giochi. Purtroppo, come ben noto, alcuni giorni fa Kazuki Takahashi è venuto a mancare tragicamente.

Tutto il mondo quindi si è unito in un cordoglio. L'autore è stato omaggiato dai fan in vari modi, con illustrazioni, cosplay, frasi, citazioni e tanto altro; è stato naturalmente omaggiato anche da aziende che hanno collaborato con lui come Konami, Weekly Shonen Jump e tante altre ancora. E ovviamente non poteva mancare anche il contributo di molti colleghi. Uno di questi è stato George Morikawa.

Dopo aver salutato Kentaro Miura lo scorso anno, l'autore di Hajime no Ippo è costretto a raccontare ancora una volta un ricordo di un suo collega defunto. Il veterano ricorda così il mangaka di Yu-Gi-Oh: "Aveva il modo di creare di un genio che usa la sua mano destra per realizzare l'immagine nella sua testa direttamente su carta. Ero così invidioso di quel talento e pensavo che sarebbe stato uno spreco così tanto da dire 'Se ti applicassi di più, potresti avere successo, sai'. Al che lui rispondeva sempre 'Io e te siamo diversi, Manga-kun'. Mi chiamava Manga-kun perché facevo le cose con calma e lentezza. Mi chiedo come fossero le sue relazioni personali."

Morikawa poi si prende altro spazio per un'ultima frase in questo memoriale di Kazuki Takahashi: "Penso sia un tabù aprire il computer di una persona morta a meno che tu non sia un familiare, ma cos'è l'ultima cosa che Yu-Gi-Oh si è lasciato dietro? Sono abbastanza sicuro che ciò che è conservato lì è una carta - una carta che renderebbe gelosi e ti farebbe lamentare della perdita. È una carta chiamata talento. Riposa in pace".