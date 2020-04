Yu-Gi-Oh: quella volta che un giocatore si presentò a un torneo con un deck di 2000 carte

Spesso la board di reddit è uno straordinario contenitore di aneddoti capace di riportare alla memoria perfino gli accadimenti più assurdi. In una discussione riguardante Yu-Gi-Oh!, un utente ha ricordato la folle idea di un giocatore tedesco, il quale si presentò a un torneo locale con un deck contenente più di 2000 carte.

Il giocatore non fu squalificato per questo, dato che al momento della registrazione non era prevista una limitazione del deck. Si presentò all'evento con un enorme mazzo di carte in una scatola trasparente, ed era talmente grande che lo dovettero aiutare per trasportarlo.

Gli fu comunque permesso di duellare secondo le regole. Pare che il giocatore avesse architettato questo stratagemma per irritare i propri avversari e costringerli ad arrendersi. Se pensate che si tratti soltanto di una leggenda metropolitana, diversi utenti di reddit hanno confermato la veridicità di questa storia, aggiungendo che - ogni qual volta il giocatore mescolava il proprio mazzo - il resto dei partecipanti scoppiava in una sonora risata.

L'immagine in calce all'articolo, comunque, rappresenta una prova incontrovertibile. Alla fine, dopo aver ricevuto diverse sollecitazioni, il giocatore scelse di abbandonare il torneo. Fortunatamente, oggi la Konami ha stabilito un limite ufficiale di 60 carte per i deck di Yu-Gi-Oh!.

