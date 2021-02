Yu-Gi-Oh!: una Giovane Maga Nera favolosa nel cosplay di HendoArt

Inizialmente, in Yu-Gi-Oh! il gioco del Duel Monsters doveva avere poco spazio. Non è stato così a causa dell'intensa risposta del pubblico che obbligò il mangaka Takahashi a far ruotare il proprio manga intorno a questo gioco. Nacque così lo Yu-Gi-Oh! che conosciamo, con tutte le sue creature, magie e trappole piazzate sul campo di battaglia.

Da lì iniziarono a partecipare al gioco sempre più creature, molte diventate iconiche. Il protagonista Yugi Muto poteva sfoderare mostri di alto livello, ma sapeva anche usare creature minori in sinergia con altri effetti di gioco. Proprio per questo in Yu-Gi-Oh facemmo la conoscenza della Giovane Maga Nera, una carta che rispecchiava alcune caratteristiche del Mago Nero anche se non la sua potenza.

Dopo essersi mostrata in 3D sui campi da gioco dell'anime, lo fa anche nella vita vera. La cosplayer HendoArt, molto nota nel settore per i suoi travestimenti ottimi, ha postato negli scorsi giorni su Instagram due foto con un cosplay della Giovane Maga Nera favoloso e incantevole. Mentre indossa il classico vestito azzurro e rosa della maghetta, lancia li suo incanto sui fan che l'hanno già premiata con oltre 25000 likes al post che potete osservare in basso. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Yu-Gi-Oh?