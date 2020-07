Yu-Gi-Oh: la Giovane Maga Nera si mostra in una splendida figure da oltre 300 euro

Quello di Yu-Gi-Oh è un franchise che nel corso di questi lunghi anni ha saputo imprimersi con forza nella mente di un vastissimo pubblico, milioni e milioni di persone di ogni età che da tutto il mondo si sono appassionate non solo al gioco di carte collezionabili, ma anche alle tante produzioni animate e cartacee a tema.

Effettivamente, di serie legate al brand ne sono uscite diverse e tra opere particolarmente riuscite affiancate ad altre rivelatesi dei mezzi passi falsi, i fan non hanno mai smesso di parlare dell'IP, omaggiandola con fanart e cosplay spesso realizzati con grande attenzione per i dettagli. Visto il successo riscosso, sono molte le società lanciatesi nella realizzazione di gadget a tema pensati per ingolosire un'utenza sempre affamata di novità, compagnie tra le quali figura anche Wasp Studio.

Il team è infatti finito sotto la luce dei riflettori grazie alla presentazione di una splendida figure a tema Yu-Gi-Oh e dedicata all'amatissima Giovane Maga Nera. Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli, con la maghetta che esce letteralmente dalla propria carta, un risultato di gran livello che saprà sicuramente ingolosire molti collezionisti. Secondo quanto annunciato, il prodotto è già disponibile per i preorder al prezzo di 375 dollari, mentre la release è stata fissata per il quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in questi ultimi mesi sono tornati disponibili i Funko Pop a tema Yu-Gi-Oh dedicati a Slifer il Drago del Cielo e Obelisco del Tiranno.